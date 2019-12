Serie B femminile: vittoria importante per Le Mura Spring contro Pegli

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 15 dicembre 2019, 22:40

Un coraggioso Basket Le Mura Lucca vede interrompersi la striscia di cinque vittorie consecutive per mano di una delle migliori versioni stagionale della Umana Reyer Venezia, impostasi al PalaTagliate con il punteggio di 72-88

venerdì, 13 dicembre 2019, 18:36

Il decimo turno della stagione regolare riserva al Gesam Gas e Luce Lucca il confronto casalingo di fronte alla quotata Umana Reyer Venzia, in un match che mette in palio punti importanti nella corsa ai piani alti del campionato tra due squadre appaiate a quota 14

domenica, 8 dicembre 2019, 23:51

Nel segno del cinque, come il numero di vittorie consecutive e come i successi esterni in altrettanti impegni, il Basket Le Mura Lucca sbanca il “PalaSammontana” di Empoli per 56-68 nel piatto forte di questa nona giornata

venerdì, 6 dicembre 2019, 17:41

Ultimi accorgimenti in casa Le Mura Lucca per la trasferta di domenica in quel di Empoli, dove le biancorosse saranno ospiti di una Use Scotti Rosa Empoli reduce da due colpi esterni consecutivi e che sta salendo alla ribalta come una delle principali rivelazioni di questo campionato