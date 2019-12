Basket Le Mura



Sotto l’albero di Natale la Gesam Lucca si regala l’ottava vittoria stagionale

domenica, 22 dicembre 2019, 21:49

78-70 (21-14, 45-40 e 63-57)

Gesam Gas e Luce Lucca:Jeffery 21, Azzi ne, Jakubcova 7, Cibeca ne, Bonasia 10, Orsili 2, Ravelli 8, Vitari ne, Farnesi ne, Madera 10, Zempare 15 e Smorto 5 Allenatore: Francesco Iurlaro

Segafredo Virtus Bologna:Micovic 10, D’Alie 5, Begic 13, Tassinari 2, Salvadores 5, Tava 5, Cabrini 2, Martines ne, Harrison 28, Rosier ne e Cordisco Allenatore: Andrea Liberalotto

Arbitri:Masi, Mignogna e Lanciotti

Il turno prenatalizio permette al Basket Le Mura di proseguire nella sua stagione ad alta quota superando la Virtus Bologna. Il successo odierno vale più dei due punti messi in palio, per tutto ciò che si è visto in campo e per la settimana complessa tra infortuni e malattie di stagione subite dalle biancorosse. Lucca si impone in una partita non spettacolare a livello tecnico ma apprezzabile dal punto di vista agonistico. Nemmeno la sfortuna, presentatasi negli scorsi giorni mettendo fuori causa Vitari, sempre in attesa dei risultati di una risonanza magnetica per un problema al ginocchio, debilitando sotto forma di un virus Jakubcova e Chucky Jeffery con Madera vittima di un’infiammazione al tendine, ha arrestato la voglia di vincere di una Gesam costretta a rinunciare nei momenti caldi della sfida alla stessa Madera e Smorto. La forza del gruppo lucchese, anche stasera sono state quattro le biancorosse a raggiungere la doppia cifra di punti, ha avuto la meglio su una Virtus che ha dimostrato i progressi intravisti nelle settimane precedenti sfruttando la forza fisica delle lunghe Begic e Harrison.

Jakubcova, Zempare, Jeffery, Ravelli e Bonasia è il quintetto consueto proposto in avvio da Iurlaro: Virtus che replica con Begic, Harrison, Cabrini, Salvadores e D’Alie. A partire meglio sono le padrone di casa che si portano sul 6-0 sfruttando le momentanee difficoltà a trovare la via del canestro delle bolognesi, sorrette per tutta la frazione inaugurale dalle lunghe Harrison e Begic. Lucca, di contro, divide i suoi punti attingendo anche dalle subentrate, come Madera e Smorto. La tripla della numero 28 in maglia biancorossa chiude i primi 10’ sul 21-14. Anche nel secondo quarto Le Mura scatta meglio dai blocchi con i canestri di Jakubcova e Bonasia per il momentaneo 25-14 che induce Liberalotto a chiamare il time-out per bloccare il tentativo di fuga locale. La tripla di Tava, lo spunto di Tassinari e il solito contributo fornito dalla Harrison permettono alle V nere di riportarsi sul -4 prima che due triple di capitan Ravelli riportano il vantaggio locale attorno alla doppia cifra. La formazione di Liberalotto, desiderosa di dare continuità al successo dello scorso turno, resta incollata nel punteggio grazie alla solita Harrison. All’intervallo lungo il tabellone del PalaTagliate recita 45-40 in favore della Gesam nonostante il computo dei rimbalzi sia favorevole alle emiliane.

Le ospiti riducono ulteriormente lo svantaggio sino al 47-46 di inizio terzo quarto quando Begic, 13 punti e 11 rimbalzi per lei, sbaglia il libero che avrebbe dato la parità. È il momento nel quale intercorre il minimo scarto tra Lucca e Bologna. Madera e Zempare prendono le misure le misure alle pari ruolo facendosi sentire anche nel pitturato avversario come il numero 21 biancorosso che manda a bersaglio una tripla di grande importanza. Un’ulteriore tegola sulle locali, prive quest’oggi di Vitari fuori causa per un problema al menisco, si abbatte quando la stessa Sara Madera, molto positiva fino a quel momento, riporta una serie distorsione alla caviglia. Per il centro della nazionale gara terminata con accertamenti medici da svolgere nelle prossime ore. A fronte di queste difficoltà, con Jakubcova caricata di falli, coach Iurlaro decide di abbassare il quintetto puntando sull’energia di Smorto. Con una notevole forza mentale Lucca rimane avanti nel punteggio.

Gli ultimi dieci minuti di partita vedono la premiata ditta Zempare-Jeffery, rispettivamente autrici di 15 e 21 punti, trascinare le compagne costrette, dopo un paio di minuti, a perdere anche Smorto colpita un’involontaria sbracciata di Begic ai danni della classe 1999 che riporta un taglio sulla fronte. Lucca, come detto, sa essere più forte anche della malasorte che la sta affliggendo da un mese a questa parte tenendo a freno il veemente finale della Virtus Bologna. I canestri di Bonasia e Jakubcova, con il centro slovacco abile in una pregevole difesa su Harrison, fanno scorrere i titoli di coda sulla gara.