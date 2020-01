Basket Le Mura



Alice Gregori è una nuova giocatrice del Basket Le Mura Lucca

martedì, 21 gennaio 2020, 10:56

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica l’ingaggio, con la formula del prestito, dall’Umana Reyer Venezia di Alice Gregori, duttile cestista che nella prima parte di stagione ha difeso i colori della Pallacanestro Vigarano. Quello della classe 2000, elemento stabilmente nel giro delle nazionali azzurre, rappresenta un prezioso innesto nel roster a disposizione di Francesco Iurlaro. Tiratrice di livello dalla distanza, Gregori nel corso degli anni ha arricchito il proprio bagaglio tecnico divenendo una giocatrice in grado di ricoprire diversi ruoli grazie al suo fisico (alta 1,82 cm) e al suo dinamismo.

La guardia-ala triestina, dunque, è un ulteriore tassello che sposa a pieno la linea del club biancorosso, ossia di puntare su giovani italiane ricche di talento e sicuro avvenire. Cresciuta nel settore giovanile della Reyer assieme a Sara Madera e Giovanna Elena Smorto, Alice Gregori ha fatto parte del roster di A1 delle lagunari prima di intraprendere l’esperienza in terra ferrarese. A Lucca, tra l’altro, ritroverà in panchina Francesco Iurlaro, suo ct durante gli Europei Under 18 del 2018 disputati ad Udine.

“Ho avuto già modo di apprezzare le qualità di Alice durante la rassegna continentale Under 18 di due anni fa.” –ha dichiarato il coach pesarese- “Per noi potrà diventare una pedina importante dato che, oltre ad essere un’ottima tiratrice, può ricoprire più ruoli. Con il suo arrivo colmiamo quelle lacune presenti nel roster sorte a causa dei tanti infortuni subiti. Può contare anche una buona esperienza in campo internazionale derivata dalle competizioni disputate con la maglia azzurra.”

Il Basket Le Mura Lucca ringrazia la Reyer Venezia per il rapido e positivo esito della trattativa.