Basket Le Mura



Sconfitta in Gara1 di semifinale playoff per le ragazze del Green Lucca

lunedì, 8 aprile 2024, 08:37

Nicobasket Femminile - Green Lucca Le Mura Spring 73-59 (14-14; 34-29; 55-46)



Nicobasket: Nerini* 5, Tongiorgi n.e., Salvestrini* 7, Pini* 17, Traore n.e., Mariani n.e., Montiani* 13, Modini 2, DeLuca 5, Bargiacchi n.e., Giglio Tos* 22, Parodi 2. All.: Rastelli



Le Mura Spring: Barberio n.e., Cerri, Tessaro* 16, Pellegrini 6, Morettini 1, Rapè* 8, Masini 3, Michelotti* 8, Peri, Cherkaska* 13, Fedorenko* 4. All.: Biagi



Arbitri: Lorenzo Pampaloni di Terranova Bracciolini e Tommaso Giachi di Firenze.



Il saper gestire fino in fondo la pressione di un playoff è l'arma vincente delle padrone di casa, che dopo una partita in gran parte equilibrata, trovano lo spunto nel finale per allungare definitivamente.



Nel primo giro del cronometro, dopo un 1/2 ai liberi di Pini, Rapè trova la tripla su assist di Michelotti (1-3). Ancora Pini impatta subito con 2 liberi. Il quarto prosegue punto a punto come è iniziato e si chiude sul 14-14.

Rompe subito l'equilibrio ad inizio di secondo quarto la tripla di Giglio Tos (17-14), subito Cerkaska risponde dalla media per il 17-16. Restano sempre avanti le padrone di casa, ma anche in questa frazione distacchi massimi limitati a due possessi. Nel finale i giochi da tre di Fedorenko e di Giglio Tos mandano all'intervallo lungo sul 34-29.

Al rientro una scatenata Tessaro riesce ad impattare sul 36-36. Michelotti al quarto riesce anche a far mettere la testa avanti alle lucchesi (36-38). Al sesto la situazione è ancora di parità (39-39), ma in meno di quattro minuti le ospiti concedono un parziale di 16-7 che le fa chiudere la frazione sotto di nove (55-46). Le ospiti provano a rientrare, al quarto minuto lo scarto è ridotto a -6 (57-51), ma in un minuto Salvestrini lo porta in doppia cifra per la prima volta (61-51). Le padrone di casa gestiscono la gara fino al termine fino al 73-59 finale.



"Sapevamo che era una partita difficile - commenta coach Biagi - particolarmente sul loro campo. Loro hanno una capacità offensiva importante, al momento che siamo andate avanti nel terzo quarto sono state brave a rientrare e portarsi avanti. Noi invece non abbiamo più trovato la fluidità in attacco. Già da domani inizieremo a preparare gara-2 di mercoledì in base anche a quello di buono che abbiamo fatto e agli errori che abbiamo commesso." Gara-2 è prevista mercoledì 10 al Palatagliate alle ore 20,30, arbitrano Michele Marinaro di Vascina e Giacomo Russo di Firenze.