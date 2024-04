Basket Le Mura



Le Mura Spring si preparano alla semifinale di playoff di serie B

sabato, 6 aprile 2024, 15:03

Emozioni da "Notte prima degli esami" quelle che stanno vivendo le ragazze e lo staff del Green Lucca in preparazione di Gara1 di semifinale playoff.

Pur nella consapevolezza che il buon piazzamento richiesto come obiettivo stagionale dalla dirigenza è stato raggiunto, si vuole sfruttare l'occasione per fare esperienza utile nelle stagioni successive. Quindi una preparazione puntigliosa con sedute video sulle caratteristiche delle avversarie, prova schemi sotto stress, sessioni prolungate di tiro e allenamento supplementare di rifinitura.

Del resto l'avversario si presenta forte della scia di 15 successi consecutivi, con l'ultima sconfitta che risale al 19 novembre contro Siena. Vero anche che nei confronti diretti, una vittoria per parte ed entrambe in trasferta, Lucca è leggermente avanti avendo vinto per 62-71 a Ponte Buggianese e perso rocambolescamente in casa per 61-62. Le top scorer di Nicobasket da attenzionare particolarmente sono Matilde Pini, granitica 2004 da 330 punti realizzati in questo campionato, la ben conosciuta Carolina Salvestrini con 262 punti e la evergreen Simona Giglio Tos con 224.

"Questa è una semifinale tra due squadre che si conoscono bene - commenta coach Biagi - loro sono la squadra più in forma del campionato, potrebbe essere quella che si giocherà gli accessi alla A2. Ha un quintetto molto forte e collaudato, ma noi cercheremo di creare loro qualche problema. Entrambe le squadre stanno preparando questa sfida curando i minimi dettagli perchè, visti i precedenti, l'episodio fa la differenza, e sprattutto nei playoff conta come approcci la gara."

Al Palapertini di Ponte Buggianese alzeranno la palla a due alle ore 18.30 di domenica 7 aprile gli arbitri Lorenzo Pampaloni di Terranova Bracciolini e Tommaso Giachi di Firenze