Basket Le Mura



Anche Nadia Centoni nello staff del Basket Le Mura

giovedì, 28 marzo 2024, 12:25

La ASD Le Mura Spring è lieta di annunciare che Nadia Centoni entra a far parte dello staff come responsabile della preparazione fisica della società. Ex pallavolista, Nadia ha collezionato molte presenze nelle nazionali giovanili e 315 presenze nella nazionale maggiore, maturando esperienze di club in Italia, Francia e Turchia. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ottiene il titolo di prepararore fisico con un corso CONI, operando sia a fianco della Nazionale italiana volley under 16 campione europeo 2023, che per conto di alcune squadre di serie A. Ora il passaggio alla pallacanestro in casa Spring, dove porterà la sua esperienza a disposizione delle ragazze, dal minibasket alla prima squadra, e dello staff tecnico, in sinergia con il confermato Michele De Ranieri.

"Sono super felice e fiera di entrare a far parte di questa società - commenta Nadia - in particolare per due motivi. In primis, la qualità e la volontà di far bene del club: un progetto ambizioso, ma con i piedi per terra, in cui crescere insieme e mettere a disposizione la propria esperienza. In secondo luogo perché è il mio "ritorno" a casa, e per questo ha un valore ed un sapore ancora più profondo."