Basket Le Mura



Coppa Italia: Final Eight a Lucca, ma la finale sarà di sabato

martedì, 28 gennaio 2020, 13:37

Sarà il PalaTagliate di Lucca il teatro della Final Eight 2020 di Coppa Italia, che si preannuncia come una delle edizioni più entusiasmanti. Il gotha della pallacanestro femminile italiana si darà battaglia da giovedì 2 aprile con i quarti di finale sino all’ultimo atto programmato per sabato 4 aprile. Un nuovo evento di portata nazionale, dunque, voluto fortemente dal Basket Le Mura, già società ospitante nel 2013, che avrà una location coinvolgente sia sul piano sportivo, vedi rinnovato parquet, che dal punto di vista turistico per il fascino di storia e bellezza che la città di Lucca sa proporre.

La finale, inizialmente prevista per domenica, è stata dovuta anticipare al sabato, perché una associazione culturale che aveva prenotato il palazzetto in precedenza non ha ritenuto possibile trovare una soluzione che consentisse la coesistenza delle due manifestazioni, l'incontro tenutosi ieri a Palazzo Orsetti con la mediazione dell'amministrazione Tambellini si è concluso sostanzialmente con un nulla di fatto, e si è reso necessario anticipare al giovedì l'inizio della manifestazione e al sabato la finale. Le Mura Lucca, attraverso una nota ufficiale, hanno comunque ringraziato il Comune.

"Nei prossimi giorni – si legge nella nota – verranno comunicati ufficialmente gli orari delle partite. La società Basket Le Mura Lucca ringrazia l’amministrazione comunale per aver fornito il proprio contributo alla realizzazione di una manifestazione che mette, ancora una volta, la nostra città al centro dell’interesse sportivo nazionale".