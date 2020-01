Basket Le Mura



Final Eight di Coppa Italia a Lucca, ma c'è ancora da risolvere un problema

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:37

Era nell'aria da tempo: la finale a otto di Coppa Italia di basket femminile sarà dal 3 al 5 aprile e con ogni probabilità si terrà a Lucca. La conferma arriva dalla stessa società biancorossa che, ancora una volta, sta facendo un piccolo capolavoro, portando un evento di levatura nazionale in città. Inizialmente prevista per marzo, è slittata ai primi di aprile, generando un problema per la sovrapposizione con uno spettacolo di natura culturale previsto per domenica 5 aprile proprio al Palatagliate.

Le Mura e Comune si troveranno lunedì prossimo per provare a individuare una soluzione che non scontenti nessuno e regali alla città un nuovo grande evento di sport. "Va tenuto presente – si legge in un post sulla bacheca Facebook de Le Mura – che il palatagliate è un impianto comunale utilizzato da tante realtà, ognuna delle quali ha la propria dignità e diritto. Certo, il nostro auspicio è quello che possa prevalere un criterio di "rilevanza", ma non possiamo accampare pretese assolute. Speriamo che tutto possa andare a buon esito".