Vittoria sofferta per le Senior Spring contro Florence in una partita incerta fino agli ultimi secondi

domenica, 12 gennaio 2020, 12:25

Le Mura Spring - Florence 50-47 (18-10; 27-19; 37-28)

Le Mura Spring: Nottolini 12, Tessaro 10, Viale 12, Menchetti 4, Morettini, Rapè, Mbeng 6, Cecchi 2, Conti 2, Ragghianti n.e., Masini 2, Michelotti. All.: Giannelli

Florence: Stefanini 10, Bardi n.e., Ciantelli 9, Mascio, Palchetti, Gabbrielli 11, Diakhate n.e.,

Mortelli 3, Ciulli 6, Puccini, Consumi 7, Colantoni 1. All.: Brienza

Arbitri: Sposito di Livorno e Zini di Pistoia.

Note: uscite per 5 falli Palchetti (Fi) e Michelotti (Lu). Tiri liberi: Lu 14/28; Fi 15/22

Vittoria sofferta per le Senior Spring contro Florence in una partita incerta fino agli ultimi secondi. Inizio con le due squadre che procedono punto a punto, al time out a 3,55 dalla fine periodo siamo ancora sul 8-6. Le lucchesi escono meglio dalla sospensione portando un break di 10-0 (18-6) con i 5 di Nottolini e la bomba di Tessaro, per chiudere sul 18-10. Partono meglio le fiorentine nel secondo periodo con uno strappo di 6-0, ma le padrone di casa riescono faticosamente a ricucire sul 9-9 (27-19).

La partita non si chiude neppure nel terzo quarto con le ospiti che si portano sul -3 (31-28), tocca a Tessaro e Mbeng ristabilire le distanze (37-28). Massimo vantaggio Lucca al secondo minuto con Mbeng ed i liberi sparsi di Tessaro (40-28), ma le ospiti rientrano ancora in partita al settimo (42-38) con la tripla di Consumi. Finale al cardiopalma, con continui time-out, tiri liberi falliti, il primo ferro respinge la tripla ospite a -3 secondi e si chiude sul 50-47.

"Prendiamo il lato positivo - commenta coach Giannelli - prima partita dell'anno, prima vittoria. Ora cerchiamo di serrare i ranghi per il girone di ritorno".

Prossimo impegno ancora al Palatagliate per la prima di ritorno il 18 gennaio ore 18.00 contro Avvenire 2000 Rifredi.