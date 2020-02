Basket Le Mura a fianco della sostenibilità ambientale con il progetto “Bianco+Rosso=Verde”

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 2 febbraio 2020, 23:10

Le senior Spring hanno l'occasione di muovere la classifica con la capolista, ma non riescono a controllare la partita fino alla fine e le ragazze fiorentine concretizzano il sorpasso (45-59)

domenica, 2 febbraio 2020, 00:20

Disco rosso per il Basket Le Mura Lucca, sconfitto 82-51 dal Famila Wuber Schio al termine di un confronto sempre controllato dalle vicentine, eccezion fatta per la prima metà del quarto inaugurale. Due punti preziosi per le padrone di casa che balzano in vetta alla classifica

venerdì, 31 gennaio 2020, 17:38

Dopo un mese di gennaio vissuto interamente al Palatagliate, il Basket Le Mura Lucca torna a viaggiare alla volta del PalaRomare di Schio per disputare uno dei match più interessanti della quarta giornata di ritorno, interamente in programma sabato 1 febbraio

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:17

Domani sabato 1 febbraio partita di cartello per il campionato di serie B, al Palatagliate scende la capolista PF Firenze, griffata Fattoria del Palagiaccio. Due precedenti stagionali e due sconfitte per le Spring