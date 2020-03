Reyer Venezia – Gesam Gas e Luce Lucca rinviata a data da destinarsi

Altri articoli in Basket Le Mura

sabato, 7 marzo 2020, 11:24

In piena emergenza Coronavirus riparte il campionato di Serie A1 con il Basket Le Mura Lucca impegnato domenica, palla a due alle 17, sul parquet della Reyer Venezia, la formazione più in forma di tutta la Serie A1 come testimoniato dalla striscia di otto vittorie consecutive

martedì, 25 febbraio 2020, 16:00

In seguito all’ordinanza emessa dal Ministero della Salute nella quale vengono sospesi tutti gli eventi sportivi in Veneto sino a domenica 1 marzo, il match Fila S.Martino – Gesam Gas e Luce Lucca è rinviato a data da destinarsi. Nuova data anche per la gara con Empoli

domenica, 23 febbraio 2020, 13:02

Niente Gesam Gas Le Mura Lucca-Fixi Torino di Serie A di basket femminile: il propagarsi dei contagi del Coronavirus nel Piemonte ha consigliato di rinviare la gara con le ragazze torinesi. Lo annuncia con un post su Facebook la stessa società biancorossa

venerdì, 21 febbraio 2020, 19:18

La settima giornata del girone di ritorno mette di fronte il Basket Le Mura Lucca al confronto casalingo, palla a due fissata per le 18, contro l’Iren Fixi Torino, compagine reduce dal successo ottenuto sulla Della Fiore Broni