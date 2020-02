Rinviata Gesam Gas Le Mura-Fixi Torino

Altri articoli in Basket Le Mura

venerdì, 21 febbraio 2020, 19:18

La settima giornata del girone di ritorno mette di fronte il Basket Le Mura Lucca al confronto casalingo, palla a due fissata per le 18, contro l’Iren Fixi Torino, compagine reduce dal successo ottenuto sulla Della Fiore Broni

domenica, 16 febbraio 2020, 23:06

La sfida del PalaCarzaniga fotografa alla perfezione il momento opposto che stanno vivendo Allianz Sesto e Gesam Gas e Luce Lucca. La formazione di coach Zanotti si impone per 69-51 in una sfida sempre controllata

sabato, 15 febbraio 2020, 15:20

Giusto il tempo di recuperare le energie spese nel turno infrasettimanale, che il Basket Le Mura Lucca si accinge a tornare in campo domani, palla a due fissata per le 18, nella difficile trasferta di Sesto S. Giovanni di fronte alla compagine più in forma della Serie A1

giovedì, 13 febbraio 2020, 23:34

Terza successo consecutivo interno per il Basket Le Mura Lucca che supera 68-58 O.Me.P.S Givova Battipaglia. Di fronte ad una compagine alla ricerca di punti per alimentare le speranze di evitare la retrocessione diretta, le biancorosse hanno faticato specialmente nel primo quarto