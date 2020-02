Basket Le Mura



Serie B femminile, Le Mura Spring espugnano San Giovanni Valdarno

lunedì, 10 febbraio 2020, 15:01

Number 8 San Giovanni V.no - Le Mura Spring 44-47 (19-5; 28-22; 36-32)

Number 8 San Giovanni V.no: Baggini 6, Campagnano, Bidini 2, Argenti n.e., Tognaccini 11, Scarpellini, Nannini 4, Zavaglia n.e., Casucci 3, Innocenti 18, Del Puglia n.e., Amato. All.: Piccioli

Le Mura Spring: Nottolini 6, Tessaro 15, Viale 14, Morettini 2, Mbeng 4, Cecchi 6, Conti, Ragghianti n.e., Masini, Michelotti. All.: Giannelli

Arbitri: Biancalana di Pisa e Barbarulo di Vinci.

Note: 5 falli Tognaccini e Nannini (Sg) Nottolini e Cecchi (Lu). Tiri liberi: Sg 13/20; Lu 12/33.

Tornano alla vittoria le Senior Spring dopo due turni sfavorevoli e tengono il passo delle più forti. Partono con un approccio sbagliato le Spring che non riescono a chiudere le giocate, mentre in difesa subiscono il consueto agonismo delle valdarnesi. Dopo il primo quarto di smarrimento, nel secondo le ospiti iniziano a reagire, in particolare Viale e Tessaro prendono confidenza con il canestro, mentre Morettini allo scadere permette di chiudere all'intervallo lungo sul 28-22. Nuova imbarcata alla ripresa (35-22), ma a quel punto entrano in funzione le bocche da fuoco Nottolini e Cecchi che riportano in scia le Spring (36-32) alla fine del terzo quarto. L'ultima frazione vede un break Spring di 0-9 che mettono di prepotenza la testa avanti a 4' dalla fine (36-41). Alla tripla di Casucci (39-41) rispondono un libero di Tessaro e un canestro di Viale (39-44 a -2'40"), la tripla di Cecchi (39-47 a -1') chiude di fatto la partita, nonostante il tentativo finale delle valdarnesi (44-47).

"Fondamentale per noi vincere su un campo sempre ostico come San Giovanni - commenta coach Giannelli - sono contento della reazione tecnica, più che psicologica, delle ragazze, che sono riuscite a mettere in campo delle belle giocate nel momento più difficile della gara". Prossimo impegno sabato 15 ore 18.00 al Palatagliate contro Basket La Spezia.