Basket Le Mura Lucca e Francesco Iurlaro insieme fino alla stagione 2023-2024

venerdì, 3 aprile 2020, 19:22

Finisce anzitempo, a causa dell’emergenza mondiale del Coronavirus, la stagione 2019-2020 della Serie A1 femminile, la decisione sancita ufficialmente dalla lettera del presidente Federazione Italiana Pallacanestro. Cavallo: "Difficile decisione, alla luce della situazione che stiamo vivendo, ma che noi abbiamo sempre auspicato"

martedì, 24 marzo 2020, 14:13

Il presidente del Basket Le Mura parla del drammatico presente e delle prospettive: "Il prossimo campionato? Con quali prospettive, risorse, atlete? Dipende dai tempi di superamento di questa emergenza sociale ed economica e dalla sensibilità che avranno le aziende in un contesto di evidente difficoltà nel riavviare il sostegno ai...

domenica, 22 marzo 2020, 18:17

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica la rescissione consensuale del contratto della giocatrice Janessa Desiree “Chucky” Jeffery: "Le cose non sono andate come avremmo voluto, dapprima per gli infortunio e poi per l’attuale situazione. È un peccato finire in questa maniera"

giovedì, 19 marzo 2020, 18:29

Una decisione sofferta da entrambe le parti ma che, alla luce della situazione venutasi a creare, di comune accordo è stata presa a tutela della giocatrice, già partita per tornare negli Usa. La società biancorossa: "Le auguriamo le migliori fortune sportive"