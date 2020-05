Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca, Laura Spreafico torna in biancorosso

venerdì, 22 maggio 2020, 10:24

Terzo annuncio in casa Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca, dopo quelli di Francesca Russo e Maria Miccoli. La società biancorossa è lieta di annunciare l’ingaggio per la stagione 2020-2021 di Laura Spreafico, guardia classe 1991 nelle ultime stagioni in forza alla Della Fiore Broni. Per la cestista nativa di Erba si tratta della sua seconda esperienza con il club del presidente Rodolfo Cavallo dopo quella maturata nell’annata 2012-2013 dove già allora mise in mostra le sue qualità. Il roster a disposizione di coach Francesco Iurlaro si arricchisce di una giocatrice completa capace di punire le difese avversarie in più modi: aprendosi la strada al canestro in penetrazione, nell’uno contro uno e dalla linea dai tre punti.

Nell’ultima stagione con Broni Spreafico ha viaggiato ad una media di 13,3 punti, tirato da due con il 54%, totalizzato l’80% di realizzazione ai liberi rimanendo in campo 30,4 minuti a partita. In tredici delle venti partite disputate nel torneo 2019-2020 la guardia lombarda ha superato la doppia cifra di punti. Un rinforzo che sarà molto utile, oltre agli importanti mezzi tecnici già menzionati, per accrescere il tasso di esperienza del gruppo biancorosso che sta nascendo in questi giorni. Cresciuta cestisticamente nella Polisportiva Comense, con cui ha debuttato giovanissima in A1, Spreafico dopo la prima esperienza in quel di Lucca ha indossato le maglie di Schio, Parma, Ragusa e nelle due ultime stagioni quella di Broni.

Spreafico e Le Mura Lucca di nuovo insieme per continuare a scrivere altri capitoli della storia del sodalizio biancorosso.