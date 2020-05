Basket Le Mura



Coach Iurlaro: "Contenti di programmare la prossima stagione"

sabato, 16 maggio 2020, 15:36

di emanuela lo guzzo

La conferma delle giovani Smorto, Orsili e Pastrello, l’ufficialità dell’acquisto del play-guardia classe ’96 Francesca Romana Russo in arrivo dalla Sicily Car Palermo e il rinnovo di partnership con lo sponsor Ali. Non solo un incontro virtuale dunque con coach Francesco Iurlaro - fresco di rinnovo con il Basket Le Mura con il quale ha stretto l’accordo fino al 2024 – ma anche tante novità in vista della prossima stagione e un’occasione per respirare l’entusiasmo che, nonostante il delicatissimo momento, continua a regnare in casa biancorossa. Così, quella che doveva essere una conferenza stampa con il tecnico per “due parole sul futuro”, si è rivelato un appuntamento ricco di anticipazioni.

“Lo scorso anno di questi tempi – afferma Iurlaro - ero emozionato di arrivare a Lucca. Oggi, a distanza di un anno, sono ancora più emozionato per il rinnovo della fiducia da parte della società, del Presidente Cavallo, degli sponsor e dei tifosi. Si è creata con l’ambiente una particolare sintonia e il poter condividere insieme le scelte è stimolante e appagante. Abbiamo deciso di ripartire dalle giovani e di proseguire nel percorso intrapreso lo scorso anno. Vogliamo continuare a far divertire il pubblico esprimendo un buon basket e a questo proposito ho voluto fortemente l’arrivo di Francesca Russo perché ritengo che, con la sua energia, rientri nelle nostre dinamiche di gioco. È una giocatrice duttile che può ricoprire diversi ruoli. Per il resto credo che le conferme delle giovani di talento siano da considerarsi il vero acquisto”.

Un segnale molto importante, considerato il difficile momento economico, arriva da Ali Spa, la società di consulenza e servizi HR che ha definito la prosecuzione del rapporto con il Basket Le Mura. “Con orgoglio e convinzione – interviene Elisa Lelli, Responsabile filiale di Lucca – confermiamo per il quarto anno consecutivo il sostegno al Le Mura Basket. Vogliamo lanciare un messaggio di ottimismo e positività nei confronti del territorio lucchese: crediamo che per fronteggiare l’attuale momento emergenziale sia necessario continuare a mostrare supporto e vicinanza alle realtà locali, vero motore dell’economia”.

In rappresentanza della società, il dirigente Massimo Branchetti che sottolinea la soddisfazione del club per le scelte fatte: “La squadra sta prendendo corpo e ci siamo mossi per tempo. Abbiamo delle trattative in fase avanzata e contiamo a breve di comunicare altri innesti. Chiaramente stiamo facendo i conti con un cambiamento nel budget e dovremo anche guardarci intorno per capire come si regoleranno anche le altre società sul mercato. Solo a quel punto potremo parlare di obiettivi”.

Per quanto riguarda il capitolo straniere, Iurlaro afferma: “Al momento ci sono incertezze legate a varie problematiche, specialmente per quanto riguarda le giocatrici statunitensi. A ogni modo stiamo cercando di trovare elementi validi che ci diano garanzie sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo caratteriale affinché si possa ricreare lo spirito e l’amalgama di quest’anno. È importante affiancare elementi di esperienza alle ragazzine. Mi piace lavorare con le giovani e far scoprire anche giocatrici sconosciute alla serie A1, stimolando la squadra a essere frizzante e a farsi apprezzare per questo. Al momento comunque preferisco guardare al presente, pensare a ripartire e a portare avanti il progetto già avviato”.

Non è ancora confermata accanto a Iurlaro la presenza del vice Michele Staccini il quale sta riflettendo sull’eventualità di proseguire nel suo impegno a Lucca.

A sorpresa, nel corso del collegamento, ecco arrivare Giovanna Elena Smorto, Silvia Pastrello, Alessandra Orsili – entrambe impegnate nella riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio - e Betta Azzi che hanno concesso una pausa ai rispettivi studi per fare un saluto e portare una ventata di sano entusiasmo. Sintomo della voglia di ripartire comune a tutte le componenti del Basket Le Mura.