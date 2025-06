Basket Le Mura



Le Mura Spring a Milano per giocarsi la finale

venerdì, 30 maggio 2025, 18:17

Seconda parte dell'avventura delle ragazze del Green Lucca in semifinale degli Spareggi Nazionali per l'ammissione in serie A2, di scena questo sabato sul campo di Rogoredo, roccaforte del Milano Basket Stars. I 15 punti di svantaggio pagati al termine di Gara-1 a Lucca presentano l'operazione quasi come una "Mission Impossible", ma le ragazze hanno già dimostrato nei playoff che, a mente libera, nessuna impresa è loro preclusa.

Tanti sono i temi di riflessione che hanno impegnato la settimana delle biancorosse, insieme alle consuete attività di preparazione fisica e tattica. Dalla difficoltà nell'esecuzione degli schemi a difesa schierata, alla imprecisione in fase di realizzazione, all'immarcabilità di Bestagno e Savini, autrici in Gara-1 rispettivamente di 18 e 27 punti.

Ma è importante ripartire anche dagli aspetti positivi come aver contenuto a 5 punti la fisicità del centro Vujovic, accreditata finora di 11 punti/gara e ad un punto l'esplosività del play Dall'Orto che ne aveva finora fatturati 9 a gara.

Gli allenamenti settimanali si sono concentrati alla palestra di Sant'Alessio per la indisponibilità del Palatagliate, impegnato con i playoff del maschile, ma anche più vicina come dimensioni alla palestra di via Manzù a Rogoredo dove si svolgerà la gara di ritorno.

La società ospitante ha garantito circa 30 posti sui 100 disponibili ai supporters della squadra lucchese, già totalmente assegnati nonostante la lunga trasferta.



"Sicuramente sabato sarà una partita tosta - commenta il capitano Sofia Michelotti - "Milano è una squadra di esperienza e per questo sarà importantissimo partire con la giusta mentalità e intensità. Abbiamo avuto una settimana dove poter lavorare e aggiustare diverse cose, adesso non ci resta altro che giocarcela!"

Arbitreranno la gara con inizio alle ore 18 Andrea Bernardi di Cantù (CO) e Fabio Brambilla di Vimercate (MB).