Basket Le Mura



Lorenzo Puschi è il nuovo vice allenatore del Basket Le Mura

giovedì, 28 maggio 2020, 16:29

Gesam Gas e Luce Le Mura comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020-2021 con Lorenzo Puschi, nuovo assistant coach di Francesco Iurlaro. Toccherà al giovane tecnico pisano, classe 1991 ma con già dieci anni di esperienza alle spalle, raccogliere l’eredità di Michele Staccini, approdato da poche settimane alla guida della Pallacanestro Umbertide.

Nelle ultime tre stagioni, due di Serie C gold e una in B, Puschi ha ricoperto il medesimo ruolo. Per il tecnico si tratta di un ritorno nel settore femminile: la sua prima esperienza in uno staff tecnico risale proprio a dieci anni fa in A3 nella Gmv Basket Ghezzano. La scelta del club biancorosso è stata dettata dalla stima espressa da coach Francesco Iurlaro nei confronti di Lorenzo Puschi.

“Sono veramente contento di questa occasione per me inaspettata – ha dichiarato Puschi – essere considerato come la prima scelta di un ottimo tecnico come Francesco Iurlaro mi ha fatto immensamente piacere: ci ho pensato veramente poco prima di accettare la proposta del Basket Le Mura Lucca. Con Francesco, sin dalla scorsa stagione, si è creato un bel rapporto visto che spesso e volentieri al termine degli allenamenti ci confrontavamo al PalaTagliate. Sono motivato ed elettrizzato da questa nuova avventura che spero possa iniziare al più presto”.