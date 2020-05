Basket Le Mura



Primo acquisto per il Basket Le Mura: arriva in biancorosso Francesca Russo

sabato, 16 maggio 2020, 15:24

Ecco il primo acquisto per la società del Presidente Rodolfo Cavallo che, nonostante il momento storico particolarmente complicato per tutto lo sport, lancia un segnale di ottimismo mettendo a segno il primo importante colpo di mercato. Questa la nota del club:

"Il Basket Le Mura Lucca annuncia di aver perfezionato l’accordo con la guardia Francesca Romana Russo, guardia che nelle ultime due stagioni ha indossata la maglia della Sicily By Car Palermo. Classe 1996, la cestista viterbese rappresenta una pedina molto duttile in grado di

ricoprire più ruoli nel quintetto biancorosso. La grande intensità ed energia messa sempre in campo hanno fatto della ventiquattrenne laziale una delle giocatrici più apprezzata di Palermo. Nel campionato 2019-2020 Russo ha collezionato una media 8,4 punti a partita, tirato con il 32%

da tre, conquistato 2,7 rimbalzi e smazzato 1,7 assist a serata. Per la neo biancorossa, presente pure nel giro della nazionale italiana di 3x3, Lucca sarà la terza tappa del suo cammino in A1 dopo Battipaglia e, appunto, Palermo con cui colse la promozione nella massimo torneo nazionale

nell’annata 2018-2019".