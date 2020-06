Jewel Tunstull è una nuova giocatrice del Basket Le Mura Lucca

Altri articoli in Basket Le Mura

giovedì, 28 maggio 2020, 16:29

La società biancorossa ufficalizza Lorenzo Puschi come nuovo assistant coach di Francesco Iurlaro. Nelle ultime tre stagioni, due di Serie C gold e una in B, Puschi ha ricoperto il medesimo ruolo: "Sono motivato ed elettrizzato da questa nuova avventura che spero possa iniziare al più presto"

mercoledì, 27 maggio 2020, 11:49

Prosegue a ritmi spediti l’allestimento del roster 2020-2021 da parte della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Il quarto volto nuovo in casa biancorossa arriva da oltre oceano, per la precisione dal college di Coastal Carolina, e risponde al nome di Djanai “Dj” Williams

venerdì, 22 maggio 2020, 10:24

Terzo annuncio in casa Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca dove arriva la guardia classe 1991 nelle ultime stagioni in forza alla Della Fiore Broni. Per la cestista si tratta della sua seconda esperienza con il club del presidente Rodolfo Cavallo dopo quella maturata nell’annata 2012-2013 dove già allora...

martedì, 19 maggio 2020, 14:46

Il secondo acquisto della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca versione 2020\2021 è un gradito ritorno: il club biancorosso ha perfezionato l’ingaggio di Maria Miccoli, ala classe 1995 che diede il suo contributo alla causa biancorossa nella stagione 2016-2017, quella magica dello scudetto: "Felice di tornare"