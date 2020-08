Le Mura, l'esordio in campionato sarà a San Martino di Lupari

Altri articoli in Basket Le Mura

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:38

Dalla sinergia tra Basket Le Mura e Basketball Club Lucca nasce la nuova Asd dedicata al minibasket. La collaborazione tra i due club si estenderà anche al marketing, alla promozione sui social e alla campagna abbonamenti

lunedì, 24 agosto 2020, 17:33

Il basket femminile italiano ripartirà ufficialmente dalla Supercoppa. Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca affronterà nella gara dei quarti di finale, in programma venerdì 25 settembre alle 18, il Fila San Martino di Lupari.

giovedì, 20 agosto 2020, 17:08

Primo giorno di lavoro per le ragazze del Basket Le Mura che si sono ritrovate al Palatagliate per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione che, salvo contrordini, vedrà scendere in campo le biancorosse per l'esordio in campionato il 4 ottobre.

lunedì, 17 agosto 2020, 17:43

Il conto alla rovescia per il raduno del Basket Le Mura Lucca edizione 2020-2021, il roster biancorosso si radunerà infatti giovedì 20 agosto al Palatagliate alle ore 17, sta per terminare. In casa Gesam, dunque, è tempo di ufficializzare i numeri di maglia, con alcune novità