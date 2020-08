Supercoppa: Basket Le Mura inizia la Final Eight il 25 settembre

Altri articoli in Basket Le Mura

giovedì, 20 agosto 2020, 17:08

Primo giorno di lavoro per le ragazze del Basket Le Mura che si sono ritrovate al Palatagliate per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione che, salvo contrordini, vedrà scendere in campo le biancorosse per l'esordio in campionato il 4 ottobre.

lunedì, 17 agosto 2020, 17:43

Il conto alla rovescia per il raduno del Basket Le Mura Lucca edizione 2020-2021, il roster biancorosso si radunerà infatti giovedì 20 agosto al Palatagliate alle ore 17, sta per terminare. In casa Gesam, dunque, è tempo di ufficializzare i numeri di maglia, con alcune novità

lunedì, 17 agosto 2020, 08:34

A pochi giorni da via, giovedì prossimo è previsto il ritrovo delle ragazze di coach Iurlaro, il presidente del Basket Le Mura fa il punto sulla prossima stagione in attesa dell'arrivo di Dj Williams e di Jewell Tunstull: "Ci aspetta un campionato duro, intenso, con tanti punti di domanda e...

sabato, 8 agosto 2020, 12:17

All'indomani del Consiglio federale che ha ratificato la proposta di Lega Basket femminile per la formazione del prossimo campionato di serie A1, ecco alcune riflessioni del numero uno biancorosso in merito alla prossima stagione