Basket Le Mura



Basket Le Mura, via alla preparazione dell'undicesimo campionato in Serie A

giovedì, 20 agosto 2020, 17:08

Primo giorno di lavoro per il Basket Le Mura che si è ritrovato quest'oggi al Palatagliate per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione che, salvo contrordini, vedrà scendere in campo le biancorosse per l'esordio in campionato il 4 ottobre prossimo. Ancora da definire, invece, una sorta di supercoppa che dovrebbe andare in scena la settimana precedente e che coinvolgerebbe le prime otto classificate dello scorso torneo, come si ricorderà sospeso causa Covi-19. E lo spettro del virus continua a aleggiare, anche sugli allenamenti che saranno a porte chiuse. Oggi, però, un gruppo di tifosi non ha voluto mancare per un breve saluto alle ragazze. La formazione biancorossa, al suo undicesimo campionato in massima serie, intende farsi trovare pronta per il nuovo torneo anche se per il momento, come tutte le squadre, non potrà contare sul suo pubblico. Ma l'intenzione di dare vita a una stagione tosta, con una squadra che faccia divertire, c'è tutta.

"Siamo molto contenti di essere all'undicesimo campionato nella massima serie – ha spiegato, assente il presidente Cavallo, a nome della società Luca Busico – speriamo di ripetere quanto fatto vedere lo scorso anno sino a che si è giocato. La nuova stagione inizia tra le difficoltà, ma siamo convinti di aver allestito una buona squadra frutto di una miscela di alcune giocatrici già a Lucca con altre giunte quest'anno. Siamo convinti sarà all'altezza. Mi auguro sia possibile terminare il campionato e che sia un torneo regolare, ovvero con la presenza di tutti gli attori, ovvero anche con il pubblico".

"Abbiamo allestito una squadra che può far divertire – ha aggiunto coach Francesco Iurlaro – anche se credo che il campionato ha alzato il suo livello con l'arrivo di Campobasso e Sassari: sarà più complicato dello scorso anno. Siamo pronti sia in campo che fuori in base a quello che succederà. Dobbiamo essere una squadra tosta, che faccia divertire anche quando perde e dovremo essere camaleontici e dunque cambiare in base agli avversari da affrontare. Le infortunate? Il loro recupero è stato rallentato dal Covid-19, si aggregheranno al gruppo in un secondo momento, non c'è fretta".