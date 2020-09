Basket Le Mura



Basket Le Mura, parte la campagna abbonamenti

venerdì, 25 settembre 2020, 15:27

Campagna abbonamenti del Basket Le Mura: ci siamo! Parte la campagna per i posti disponibili al PalaTagliate per la prossima stagione delle biancorosse. Per rispettare i protocolli sanitari ed evitare assembramenti in biglietteria, gli ingressi dovranno essere gestiti prevalentemente tramite abbonamenti, assegnando a ogni spettatore un posto univoco sino alla capienza massima autorizzata.

Ricordiamo i prezzi:

INTERO STANDARD DA 18 ANNI: € 100

GIA’ ABBONATO 2019: € 75

RIDOTTO 12-18 ANNI: € 50

JUNIOR MINORI DI 12 ANNI: € 10

MINI ABBONAMENTO PRIME 5 GARE: € 40.

Da oggi è già possibile pre-acquistare l'abbonamento tramite bonifico bancario al seguente IBAN intestato al Club: IT45D0691513701000051122680. Ai fini dell’assegnazione del posto, dopo il pagamento è OBBLIGATORIO compilare il form disponibile sulla homepage del sito ufficiale www.basketlemuralucca.com Ricordiamo anche che i nuclei familiari dei nuovi iscritti al minibasket LAB hanno diritto a un abbonamento omaggio.