Basket Le Mura, Cavallo: "Continuate a starci vicini"

domenica, 25 ottobre 2020, 00:05

n uno degli anticipi programmati per la quinta giornata del girone di andata, la capolista Umana Reyer Venezia prosegue nella sua marcia a punteggio pieno espugnando il PalaTagliate per 52-74. Match sempre in controllo della lagunari, capaci di attingere dal loro profondo roster con ben quattro cestiste in doppia cifra,

venerdì, 23 ottobre 2020, 16:02

Sette successi in altrettanti match ufficiali e già la Supercoppa italiana in bacheca: con questo ruolino di marcia l’Umana Reyer Venezia, una delle tre compagini rimaste a punteggio pieno, arriva a Lucca per affrontare la Gesam Gas e Luce, reduce dalla bella e al tempo stesso sfortunata prova offerta contro Ragusa.

domenica, 18 ottobre 2020, 22:21

Secondi finali fatali per il Gesam Gas e Luce Luce, sconfitto 72-73 dalla quotata Passalacqua Ragusa ma riscattatosi in pieno dal match offerto otto giorni a Costa Masnaga. Contro una delle big del campionato, la squadra di Francesco Iurlaro è andata ad un soffio dal colpo grosso

venerdì, 16 ottobre 2020, 17:35

Lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta patita a Costa Masnaga: è questo l’obiettivo del Basket Le Mura Lucca che domenica, palla a due fissata alle 18, riceverà la visita della Passalacqua Ragusa, una delle big di questo torneo