Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca, nasce il nuovo progetto sociale “Diversity&Inclusion Talks”

martedì, 17 novembre 2020, 10:59

Dopo due anni dedicati al progetto “Stop Bullying”, momentaneamente sospeso a causa dell’impossibilità di incontrare le scolaresche per le ben note problematiche, il basket femminile Gesam Gas e Luce ha deciso di rinnovare il proprio impegno per il sociale in questo 2020 dando vita ad una nuova attività sulla valorizzazione di tematiche quanto mai attuali come in questo periodo.

“Diversity&Inclusion Talks” denomina un palinsesto di videoclip nei quali le giocatrici biancorosse daranno vita ad una serie di interazioni, in stile “interviste doppia” assieme a personaggi dello sport di fama nazionale, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello spettacolo: i temi di confronto saranno l’inclusione, che abbraccia numerosi ambiti a partire da quella scolastica per arrivare a quella lavorativa, e la “diversità”, troppo poco valorizzata come fondamentale risorsa per la crescita delle persone e dei gruppi.

Tra i volti noti che hanno già confermato la loro collaborazione annotiamo il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e Stefania Giannini, oggi vice direttore Unesco a Parigi e già ministro dell’istruzione nel governo Renzi. A seguire avremo un’icona dello sport femminile e un volto noto del cinema italiano. Nella prima puntata le due protagoniste giocheranno in “casa”: il dialogo sarà infatti tra il capitano Laura Spreafico e la nostra icona Lidia Gorlin. Proprio come nel caso della lotta al bullismo, il primo obiettivo del progetto è quello di intaccare il muro di silenzio che troppo spesso accompagna, ancora oggi, i comportamenti che impediscono l’inclusione.