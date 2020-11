Gesam Gas e Luce Lucca-Dinamo Sassari rinviata a data da destinarsi

Altri articoli in Basket Le Mura

domenica, 1 novembre 2020, 21:40

Il derby del PalaSammontana di Empoli non interrompe la striscia di sconfitte consecutive del Gesam Gas e Luce Lucca. L’Use Scotti Rosa Empoli si aggiudica in volata l’intera posta in palio (83-79) salendo così al sesto posto in graduatoria mentre per il Basket Le Mura si tratta del quinto passo...

venerdì, 30 ottobre 2020, 18:54

Il sesto turno della Techfind Serie A1 propone al Basket Le Mura Lucca il derby del PalaSammontana di Empoli, rigorosamente a porte chiuse dopo la stesura dell’ultimo Dpcm. Domenica, palla a due fissata alle 18, le biancorosse sono attese dal difficile confronto contro un Use Scotti Rosa apparsa in grande spolvero.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 09:40

Sugli effetti del nuovo decreto del governo nei confronti dello sport, interviene anche il presidente del Basket Le Mura, Rodolfo Cavallo, che sottolinea in una lettera aperta ai tifosi le gravi difficoltà del momento: "E’ il momento di alzare ancora di più la guardia perché questa stagione ha un avversario...

domenica, 25 ottobre 2020, 00:05

n uno degli anticipi programmati per la quinta giornata del girone di andata, la capolista Umana Reyer Venezia prosegue nella sua marcia a punteggio pieno espugnando il PalaTagliate per 52-74. Match sempre in controllo della lagunari, capaci di attingere dal loro profondo roster con ben quattro cestiste in doppia cifra,