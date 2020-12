Basket Le Mura



Basket Le Mura, nuovo rinvio alla ripresa del campionato

lunedì, 30 novembre 2020, 19:38

Ancora un rinvio per il Basket Le Mura, in piena emergenza Covid: lo annuncia la stessa società biancorossa, che ha chiesto di rinviare a data da destinarsi il prossimo match in programma per domenica prossima con Battipaglia. "Dobbiamo ancora pazientare un po' prima di vedere la palla rotolare di nuovo sul campo - si legge in un post del profilo Facebook della società – la squadra è ancora a ranghi fortemente ridotti e le atlete positive sono ancora in regime di quarantena, sotto monitoraggio della ASL".

"In questo quadro non è possibile allenarsi come richiede la serie A e siamo stati costretti a chiedere il rinvio anche per la gara di domenica prossima. Ringraziamo la Polisportiva Battipagliese per averci accordato il rinvio e per aver mandato alle nostre atlete gli auguri di pronta guarigione che abbiamo sinceramente apprezzato".