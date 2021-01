Basket Le Mura



Cavallo: "Voltiamo pagina, con coesione e spirito di sacrificio"

giovedì, 31 dicembre 2020, 19:40

Con una lettera aperta pubblicata sul profilo social del Basket Le Mura, il presidente Rodolfo Cavallo fa gli auguri per il nuovo anno e il punto della situazione in casa biancorossa: "Il 2020 finalmente ci saluta e mai come adesso tiro un sospiro di sollievo. Che anno è stato per il basket Le Mura? Un anno difficile, come per tutto il resto.E' stata difficile la scorsa stagione, quando abbiamo dovuto lasciare il lavoro a metà, trovandoci poi a gestire complessità del tutto nuove, come il lockdown, le quarantene, i rimpatrii delle atlete, le transazioni dei contratti, i problemi di alcuni sponsor...Ma il 2020 è stato molto difficile anche per i due gravi infortuni: non dimentichiamoci che abbiamo avuto anche queste tegole da affrontare e il pieno recupero di Alessandra e Slivia sono tra le pochissime note liete di quest'anno disgraziato.Il 2020 è stato estremamente difficile anche nel reperimento delle risorse necessarie a dare continuità al progetto: anche gli sponsor più affezionati hanno adesso altri pensieri. Non diamo quindi per scontata la undicesima stagione consecutiva di A1".

"Infine per tutto il 2020 ha pesato molto la costante solitudine in cui il gruppo si è trovato a lavorare: sempre sole, sempre a porte chiuse, sempre senza quel calore di cui avremmo davvero bisogno. Detto questo, non mi nascondo dietro a un dito: sin qui i risultati sono deludenti e ad inizio stagione non avrei immaginato di essere così in basso in classifica. Certo... le attenuanti non mancano tra covid, recuperi degli infortuni e improvvise (dolorosissime) defezioni. Personalmente conosco una sola cura: lavoro, unità di intenti, impegno. È questo ciò che dirò domani alle ragazze e allo staff in occasione della mia visita alla squadra. E sono certo che sapremo reagire. Anche perché al nostro girone di andata mancano ancora 5 partite, di cui 4 con squadre del nostro livello. Un campionato nel campionato che dovremo affrontare al 110%. Oggi quindi voltiamo pagina, con coesione e spirito di sacrificio. A tutti voi che mi leggete, chiedo una extra dose di affetto, vicinanza, fiducia, e noi cercheremo di ripagarvi. Vi saluto, rivolgendo a tutti voi lo stesso augurio che le ragazze hanno formulato nel loro video di buon anno:"Che il 2021 ci faccia tornare a sorridere insieme". Buon anno: ne abbiamo bisogno e ce lo meritiamo. Forza Le Mura".