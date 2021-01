Basket Le Mura



Epifania di recupero per il Basket Le Mura: biancorosse di scena sul parquet del Famila Wuber Schio

martedì, 5 gennaio 2021, 16:07

Appena il tempo di ricaricare le batterie dopo la combattuta partita contro San Martino di Lupari ed il Gesam Gas e Luce Le Mura è pronto a tornare in campo per disputare domani (mercoledì 6 gennaio ore 18) al PalaRomare di Schio il primo dei cinque recuperi. L’ostacolo sulla strada di capitan Maria Miccoli e compagne è uno di quelli più alti da superare alla luce della forza delle pluricampionesse d’Italia. Per le venete, inoltre, si tratta della prima uscita assoluta di questo 2021 in virtù del rinvio al 24 febbraio della partita di Campobasso. La squadra allenata dal francese Pierre Vincent occupa attualmente la terza posizione in coabitazione con la Passalacqua Ragusa con 20 punti, frutto di dieci successi e due sconfitte. Il vero obiettivo delle venete, oltre che confermarsi per l’ennesima volta sul tetto d’Italia, consiste nel centrare uno storico approdo nella final fuor di Eurolega.

Di tutt’altro tenore la classifica del team di coach Iurlaro, ancora ferma ai due punti ottenuti all’esordio del campionato sul parquet del Fila San Martino di Lupari. Proprio l’ultima partita contro le giallonere, al di là di una sconfitta maturata nei secondi finali, ha dimostrato come le biancorosse siano, al netto di tutte le problematiche vissute, più vive che mai. Servirà, comunque, una partita ai limiti della perfezione per uscire con un risultato positivo dal PalaRomare. Rispetto alla passata stagione il Famila Wuber Schio ha cambiato diverse pedine del proprio roster, alcune delle quali a stagione in corso.

Vestono ancora la casacca delle orange le tre ex di turno Martina Crippa, Francesca Dotto e Julie Harmon (13,2 punti di media), protagoniste dello storico scudetto conquistato da Lucca nella stagione 2016-2017. Detto che per Sabrina Cinili si tratta della seconda annata in terra venete, gli uomini mercato di Schio hanno mantenuto presso che intatto il pacchetto delle lunghe per effetto della conferma delle due azzurre Andrè Olbis Futo e Jasmine Keys e del fortissimo pivot della nazionale francese Sandrine Gruda (14,5 punti e 8,9 rimbalzi di media), senza dubbio una delle giocatrici più decisive della massima lega nazionale. A completare questo reparto troviamo la canadese ex Napoli Natalie Achonwa e Valeria De Pretto, tornata nel club dove era nata cestisticamente dopo le stagioni spese con la Reyer Venezia.

Un altro ingaggio operato a stagione inoltrata, per sopperire alla partenza imprevista della statunitense Natasha Cloud, risponde al nome della guardia della nazionale belga ed elemento di caratura internazionale Kim Mestdagh. Due gli innesti per quanto riguarda il ruolo di playmaker: a Stefania Trimboli, prelevata in estate da Empoli, spetta il ruolo di allungare le rotazioni ma il pezzo forte della campagna acquisti è Giorgio Sottana (12,8 punti e 3,6 assist di media), tornata a difendere i colori del club veneta dopo l’esperienza con le francesi del Flammes Carolo. Le statistiche dicono che le scledensi viaggiano con una media di 78 punti a serata, tirano con il 51% da due e con il 33% da tre. I 40,2 rimbalzi di media conquistati a serata fanno del team di Vincent il migliore dell’intera Techfind Serie A1 in questo fondamentale.

“Domani ci troveremo di fronte alla squadra più forte campionato che potrà contare sull’interno roster a propria disposizione.” –ha ricordato il vice allenatore del Basket Le Mura Lucca Lorenzo Puschi- “Credo che le orange, impegnate anche in Eurolega, in questa seconda parte di stagione avranno tutte le carte in regola per potersi confermare sul tetto d’Italia potendo disporre di cestiste che sanno come vincere. Il team veneto, oltre ad essere una squadra molto fisica, ha dalla sua il giusto mix tra italiane di ottimo livello e straniere dall’alto rendimento; Famila, di fatto, è come se potesse far ruotare due quintetti del medesimo livello. Dal canto nostro, consci dell’alto tasso di difficoltà che presenta questo recupero, ci apprestiamo a questo impegno tranquilli mentalmente provando ad aumentare il ritmo gara e di acquisire ulteriore fiducia nelle nostre capacità.”

Famila Wuber Schio-Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca sarà diretta dal primo arbitro Yao Daniele Yang, coadiuvato dal secondo arbitro Luca Maffei e dal terzo arbitro Laura Pallaoro