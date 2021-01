Basket Le Mura



Il Palatagliate della vergogna

domenica, 17 gennaio 2021, 17:04

Non sono passati nemmeno quindici giorni e il Palatagliate deve di nuovo fare i conti con una emergenza a dir poco indecente per una struttura che ospita gare della massima divisione di pallacanestro femminile. La caldaia del palazzetto, dopo che da mesi non consente di riscaldare l'impianto e dopo che dall'inizio dell'anno ha impedito persino di fare la doccia calda alle atlete, è per l'ennesima volta guasta. La toppa messa nei giorni scorsi dai tecnici inviati dall'amministrazione comunale è durata solo poche ore: la caldaia è di nuovo inutilizzabile. E così, come contro San Martino di Lupari, anche per la gara in scena tra poco contro Costa Masnaga, il Basket Le Mura si trova costretto a non poter assicurare né il riscaldamento né le docce, in attesa di un nuovo intervento comunale.

Una situazione semplicemente mortificante, che la società biancorossa ha commentato amaramente con un post sul suo profilo Facebook: “Finora abbiamo evitato di enfatizzare questa situazione perché non volevamo alibi o strumentalizzazioni rispetto agli attuali risultati sportivi. Erano e restano due cose separate di cui siamo consapevoli. Ciò detto, ci domandiamo se sia logico, a metà gennaio e nella settimana più fredda dell'anno, trovarci con il campo all'addiaccio e con gli spogliatoi riscaldati con una rete di stufette elettriche. Da ottobre a oggi non abbiamo avuto un giorno di impianto funzionante”.