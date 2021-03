Le Mura Spring, esordio vincente nel campionato di Serie B femminile

Altri articoli in Basket Le Mura

sabato, 13 marzo 2021, 12:49

Terzo impegno nel giro di otto giorni per un Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca quanto mai determinato a riscattarsi dalla sconfitta patita per mano della Dinamo Sassari: domenica 14 marzo, palla a due fissata alle 18, per le biancorosse scoccherà l’ora della trasferta di Broni, al cospetto di...

mercoledì, 10 marzo 2021, 21:23

Brutto passo falso interno delle biancorosse contro la Dinamo Sassari che viola il PalaTagliate per 54-64. Il risultato complica maledettamente i piani di aggancio a quel nono posto che vorrebbe dire salvezza diretta senza passare dai play-out

martedì, 9 marzo 2021, 14:50

Nemmeno il tempo di godersi il prezioso successo di Battipaglia che per il Basket Le Mura Lucca, salito a quota 10 in classifica con due gare in meno, si affaccia nell’immediato orizzonte lo scoglio chiamato Dinamo Sassari per il recupero della settima giornata di andata.

sabato, 6 marzo 2021, 22:48

Inizia nel migliore dei modi il tour de force delle biancorosse attese da cinque gare in quindici giorni