Basket Le Mura Lucca-Maria Miccoli, ancora avanti insieme

martedì, 25 maggio 2021, 15:08

Sarà ancora Maria Miccoli il capitano del Basket Le Mura Lucca per la stagione 2021-2022. Il nuovo corso sportivo del club biancorosso riparte dall’ala classe 1995, giunta al terzo campionato con questi colori, sicuramente una delle note più liete dello scorso campionato. La cestita triestina, reduce da un’annata con 9 punti (48% da due, 34% da tre e 84% ai tiri liberi), 5 rimbalzi e 1,6 assist di media che l’hanno confermata come una delle migliori italiane nel suo ruolo, tornerà a lavorare con Luca Andreoli, suo coach in quel di Vigarano nella stagione 2018-2019. Un'importante conferma, sia per le doti tecniche che per quelle umane, nel mosaico del roster che il Basket Le Mura Lucca sta andando a comporre.

“Sono molto contenta di restare un’altra stagionea Lucca, una città che adoro.” – sono le parole di Maria Miccoli che non vede l’ora di tuffarsi nella nuova stagione- “La voglia di ricominciare è tanta, sia per fare meglio della passata stagione dove, anche a causa di molte difficoltà, non siamo riuscite ad esprimerci al massimo delle nostre potenzialità, che per questo nuovo progetto che ci regalerà tanti sfide stimolanti. Tornare poi a lavorare con Andreoli, inoltre, è un’altra bella notizia. Sono sicura che ci toglieremo delle belle soddisfazioni.”

“La conferma del capitano Maria Miccoli è un ottimo punto di partenza. Stiamo parlando di una forte giocatrice che ben conosce l’ambiente” –ha affermato coach Luca Andreoli- “Sarà il nostro 4 titolare, una pedina fondamentale in termini di energia ed equilibrio nella squadra oltre ad essere un’ottima passatrice e che ci aiuterà sicuramente ad aprire il parquet grazie alle sue qualità con il tiro da 3. Miccoli avrà un ruolo fondamentale nello scacchiere che si sta completando parallelamente alla costruzione del roster.”