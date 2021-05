Basket Le Mura



Basket Le Mura: nasce il progetto New generation

mercoledì, 19 maggio 2021, 20:02

di emanuela lo guzzo

Progetto new generation, collaborazioni importanti e sinergie mirate ad ampliare le prospettive future. Tempo di novità in casa del Basket Le Mura Lucca che nella conferenza stampa di questo pomeriggio ha introdotto le linee guida delle prossime stagioni basate sul cambiamento e sulla voglia di rinnovarsi. Nasce quindi la collaborazione stretta tra la società del presidente Cavallo, la Nico Basket femminile - reduce da un ottimo campionato di serie A2 terminato con la sconfitta ai quarti di finale play off -, il Basket Le Mura Spring e Lucca Academy Basket. Un progetto ambizioso e aperto che si propone di unire le energie delle differenti società, senza stravolgere l’identità di ognuna, puntando al comune obiettivo della crescita e della valorizzazione del movimento cestistico femminile di tutto il territorio. In un momento storico talmente delicato, che non ha risparmiato nemmeno il mondo dello sport, le quattro società hanno deciso di concentrare gli sforzi per avviare questo percorso comune che possa costituire un autentico polo di attrazione per le giovani cestiste toscane che possano costituire il serbatoio per la prima squadra.Oltre al presidente biancorosso Rodolfo Cavallo e al presidente di Nico Basket Massimo Nerini, presenti anche Rachele Settesoldi e Matteo Benigni rispettivamente presidenti di Basket Le Mura Spring e Lucca Academy Basket, l’assessore allo sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti e il presidente della Provincia Luca Menesini. Il nuovo direttore generale sarà Ennio Zazzaroni general manager di Nico Basket nell’ultimo campionato e in precedenza figura di riferimento per diverse stagioni della Pallacanestro Vigarano. Premiato come miglior dirigente di serie A1 nella stagione 2017/2018, lo scorso giugno era approdato alla corte di patron Nerini. Il suo arrivo implica inevitabilmente l’allontanamento di Lidia Gorlin, dirigente di lunghissimo corso, sebbene il presidente Cavallo abbia preferito usare il condizionale nel merito specifico della questione specificando tuttavia che il desiderio di rinnovarsi non significa voler mortificare la storia del club ma volerla piuttosto difendere lavorando per il futuro.

Svelato anche il nome del tecnico che sostituirà sulla panchina biancorossa coach Iurlaro: si tratta di Luca Andreoli, allenatore emergente, giovane e motivato che è impaziente di iniziare l’avventura.

Di seguito la nota del club biancorosso relativa all’ingaggio del tecnico.

Classe 1990, Luca Andreoli ha iniziato la propria carriera da allenatore nel settore maschile della BSL San Lazzaro dove rimane per sette anni. Risale al 2013 il suo primo approdo a Lucca, per la precisione alle Mura Spring, società nella quale ha svolto sia il ruolo di assistente di coach

Giuseppe Piazza in Serie B che capo allenatore delle formazioni Under 17 e Under 19. Nella stagione 2015-2016 Andreoli ha guidato in Serie B Massa e Cozzile guidando una vecchia conoscenza del Basket Le Mura, ossia Imma Gentile. Da qui l’approdo nell’estate 2016 a Vigarano

in A1 con l’incarico, dapprima, di assistente allenatore e responsabile del settore giovanile, per poi diventare head coach del team ferrarese nel gennaio 2017 inaugurando così un sodalizio con il direttore generale Ennio Zazzaroni che proseguirà anche nella città dell’arborato cerchio. Concluse le tre stagioni ricche di soddisfazioni in terra emiliana, per il coach bolognese sono arrivate, come detto, i due campionati alla guida della Nico Basket mettendo in mostra una bella pallacanestro. “Sono felice di far parte di questo progetto sportivo in una delle piazze più importanti del basket femminile in Italia” – sono le prime parole da coach biancorosso di Luca Andreoli -. “Sarà fondamentale ricercare la disciplina del lavoro quotidiano in palestra. Il nostro obiettivo sarà quello di aumentare l’entusiasmo a Lucca praticando un bel basket”.