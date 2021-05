Basket Le Mura



Serie B femminile, Le Mura Spring sconfitte in battaglia al Palatagliate da San Giovanni Valdarno

lunedì, 3 maggio 2021, 11:06

Le Mura Spring - Number8 San Giovanni Valdarno 50-57 (15-20; 21-34; 32-45)

Le Mura Spring: Cerri Ca. n.e., Nottolini 2, Maffei* 7, Pellegrini n.e., Cerri Ca. n.e., Menchetti* 13, Morettini 9, Cecchi* 8, Ragghianti, Rapè 4, Michelotti* 2, Salvestrini* 5. All.: Giannellli

Number8 San Giovanni Valdarno: Baggiani*,Tognaccini* 20, Nannini* 8, Innocenti S.* 17, Benassai n.e., Casucci, Innocenti S.* 10, Amato 2. All.: Venturi

Arbitri: Sposito Gianmatteo e Rinaldi Tommaso di LivornoNote: Tiri liberi: Lu 4/10; SG 14/21 5 falli: Nottolini (LU).

Una partita intensa, purtroppo a tratti sfuggita di mano alla coppia arbitrale, con le ragazze che rientrano negli spogliatoi addirittura con il completino insanguinato per i decisi scontri di gioco.Primo quarto equilibrato con le squadre che si alternano in testa con vantaggi minimi, a 3 secondi dalla sirena un gioco da tre di Nannini permette alle ospiti di allungare leggermente (15-20).Seconda frazione che si apre con un break ospite di 0-7, che si concretizza al quarto minuto con la tripla di Sara Innocenti e obbliga coach Giannelli al time out (15-27). Le Spring riescono a scuotersi, ma non a ricucire e si arriva all'intervallo lungo sul 21-34.Al rientro sul parquet le Spring partono bene con il canestro dalla media di Menchetti, ma un libero e una ennesima tripla portano le ospiti al massimo vantaggio (23-38). Il quarto si chiude poi in pari a tutto vantaggio delle ospiti che affrontano l'ultima frazione sul 32-45.Due bombe di Menchetti e Morettini riportano subito le Spring sotto la doppia cifra (38-45), ma le ospiti riescono nuovamente ad allungare (38-50) con Tognaccini e Sara Innocenti.Le Spring ci provano e riescono a portarsi ad 1 minuto e 20 secondi dal termine sul 50-54. Non riescono però gli ultimi tentativi ed i falli per recupero possesso permettono alle ospiti di chiudere sul 50-57.

"Cuore e grinta - commenta coach Giannelli - purtroppo non sono bastati contro una squadra più fisica di noi. Con un po' più di precisione al tiro l'avremmo spuntata. Peccato."

Prossimo impegno sabato 8 maggio ore 21,15 alla palestra Toscanini contro P.F. Prato