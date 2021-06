Basket Le Mura



Le Mura Spring chiudono con una vittoria

lunedì, 7 giugno 2021, 15:45

Le Mura Spring - Unicusano Pielle Livorno 63-55 (12-13; 21-31; 26-44)



Le Mura Spring: Cerri Ca., Nottolini 10, Pellegrini, Menchetti 8, Morettini 5, Cecchi 16, Ragghianti, Rapè 2, Michelotti 11, Salvestrini 9. All.: Giannelli

Unicusano Pielle Livorno: Creati G. n.e., Toti 3, Burgalassi 4, Zorzi 2, Barsotti n.e., Castiglione V. 5, Creati G. 8, Cecconi 9, Benedettini 20, Bassini 2, Rapisarda 2. All.: Castiglione

Arbitri: Landi Matteo di Pontedera e Marinaro Michele di Cascina

Note: tiri liberi Lu 4/5; Li 16/21

Si chiude con una vittoria per le senior Spring questo corto campionato di serie B che mantengono il diritto di permanenza nella serie cadetta. Prima del fischio di inizio, minuto di raccoglimento in memoria di Vincenzo Buchignani.

Inizio con Livorno che tenta di rimanere in scia delle Spring, al settimo minuto siamo sul 8-6, ma il quintetto di casa oggi è in gran spolvero e Menchetti, Nottolini e Cecchi piazzano un buon break di 9-0 (17-6), limitato nel finale di periodo dalla tripla di Bandettini (17-9).Secondo quarto equilibrato, la bomba di Toti del 23-15 cerca di dare la carica alle ospiti, ma risponde poco dopo Michelotti con la sua tripla del 26-17. Serie di canestri alternati, si chiude sul 32-22.

Terza frazione ancora a botta e risposta tra le due squadre, ma Livorno inizia ad andare al tiro solo da fuori o dalla lunetta. Nell'ultimo minuto Rapè, Salvestrini e Menchetti danno un altro strappo alla gara (53-36). Due liberi di Creati fanno respirare le ospiti (53-38), non entra di pochissimo un tiro da casa sua di Cerri Ca. sulla sirena.Partono bene le Spring nell'ultimo quarto, nei due minuti iniziali Michelotti, Morettini con un gioco da tre e Cecchi con una bomba portano il vantaggio a + 23 (61-38), poi si limitano a controllare i'orgogliosa rimonta delle ospiti che si ferma sul 63-55.

"Si chiude una stagione - commenta coach Giannelli - con una partita che ha più dell'amichevole che altro. Un grazie alla società che ci ha permesso di giocare malgrado le difficoltà logistiche fossero innumerevoli e forse per noi che siamo andati in campo anche sconosciute o scontate. Grazie."