Basket Le Mura, sarà Macron il nuovo partner tecnico

lunedì, 9 agosto 2021, 11:30

Il Basket Le Mura Lucca annuncia la collaborazione per la stagione 2021-2022 con Macron, nota azienda italiana in grande crescita sul mercato internazionale. Il materiale tecnico a supporto dell’attività agonistica sarà realizzata dall'azienda, giunta al cinquantesimo anno di attività.

Con oltre 150 Macron stores e 800 Multibrand stores, Macron è una realtà consolidata nel panorama della produzione di materiale tecnico con oltre 80 squadre di varie discipline che collaborano con il marchio. All’interno del progetto New Generation, anche Le Mura potrà avvalersi della qualità e professionalità del marchio bolognese, ben radicato in molti sporto come calcio, basket, volley e rugby. In queste settimane grazie anche al lavoro di Cristina Mei, il club si sta preparando ad accogliere al meglio le atlete, con i kit da allenamento e gara. Nel corso delle prossime settimane saranno svelate anche le livree delle maglie ufficiali che accompagneranno le biancorosse nei match interni del PalaTagliate e nelle trasferte sui parquet delle altre undici formazioni componenti l’edizione 2021-2022 della Serie A1.