Basket Le Mura



I Baluardi delle Mura salutano la leggenda Lidia Gorlin

mercoledì, 13 ottobre 2021, 08:52

Nella serata di giovedì 30 settembre 2021 con un piccolo e semplice rinfresco abbiamo salutato Lidia Gorlin. Dopo una esperienza lavorativa ventennale nella nostra città costellata di tanti successi - il più emozionante è senza dubbio lo Scudetto della Stagione 2016/2017 - vediamo uscire di scena una persona che ha dato tanto per il basket femminile lucchese.

"Come Club – si legge in una nota dei Baluardi delle Mura – ci siamo sentiti in dovere di portare a Lidia il nostro saluto e ringraziamento, sapendo anche che il suo legame rimarrà tale nonostante la sua partenza. Non è possibile per noi non ricordare anche suo marito Vincenzo Buchignani, scomparso pochi mesi fa, che insieme a lei ha fondato il Basket Le Mura contribuendo con la sua dedizione e competenza a portarlo ai massimi livelli nazionali".