Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, scocca l’ora del derby. Al PalaTagliate arriva la Use Scotti Empoli

venerdì, 5 novembre 2021, 15:11

Come ultimo impegno prima della sosta dedicata alla nazionale, di scena giovedì 11 e domenica 14 novembre nelle qualificazioni ad EuroBasket 2023, il calendario propone al Basket Le Mura Lucca il derby interno contro una Use Scotti Rosa Empoli rinfrancata dal successo contro l’Allianz Geas Sesto. Sabato sera, palla a due fissata per le 20:30, le biancorosse dovranno vedersela contro un’avversaria corregionale temibile che farà debuttare la forte guardia americana Alyah Jeune, ingaggiata dalle svedesi del Sodertalje. Un bel banco di prova per capitan Miccoli e compagne, che dovranno sfornare un’altra sontuosa prova se vorranno cogliere la seconda vittoria consecutiva e scalare altre posizioni nella classifica della Techfind Serie A1. Le due amichevoli precampionato, con Lucca ed Empoli che lamentavano assenze importanti, fanno poco testo visto che al PalaTagliate ci saranno in palio punti pesanti.

La chiave di volta delle padroni di casa, come avvenuto settimana scorsa a Campobasso, sarà il gruppo, chiamato ad essere compatto e forte nei momenti cruciali del confronto. Sebbene abbia cambiato completamente il parco straniere rispetto alla passata stagione, la squadra di Alessio Cioni è un team di tutto rispetto che in questo primissimo scorcio di torneo ha pagato molto l’aver giocato con sole due straniere. Le confermate dello scorso campionato rispondono ai nomi della giovane Irene Ruffini, del capitano Gabriele Narviciute, Lucchesini, Manetti, l’esperta playmaker Valentina Baldelli e la guardia tiratrice Ashley Ravelli, unica ex di turno di questo derby toscano.

Sotto le plance si muoveranno due nuove entry della lega italiana. La statunitense Zada Williams, arrivata dalle campionesse di Slovacchia di Ruzomberok, sta portando alla causa empolese buoni numeri come testimoniato dai 10,8 punti e 11,8 rimbalzi di media. Discorso simile per la nazionale polacca Amalia Rembiszewska (9 punti e 5,8 rimbalzi), chiamata a sostituire una cestista del calibro di Nina Premasunac. Le sopracitate Ravelli e Baldelli consegnano esperienza e temperato a coach Cioni che dalla panchina concede molti minuti all’interessante Katrin Stoichkova, al debutto in A1. A prendersi in mano l’attacco della Use ci ha pensato Sara Bocchetti, allenata da Andreoli in quel di Vigarano, che sta viaggiando ad una media di 16 punti a partita con il 40% da tre. Per sostituire la designata Didi Richards, che ha annunciato la sua mancata partenza dagli States nella prima metà di ottobre, i dirigenti empolesi si sono affidati a Alyah Jeune, classe 1997. Il prodotto della Rutgers University vanta anche un’esperienza nella massima serie ucraina dove ha messo in mostra numeri interessanti (43,6% da due e 32% dall’arco). Una freccia in più a disposizione di coach Cioni che la difesa locale dovrà essere brava a neutralizzare. Numeri alla mano, la Use Scotti Rosa nelle prime cinque giornate ha fatto registrare 53,6 punti di media, tirando con il 40% da due e con il 26% da tre mentre sono stati 31,8 i rimbalzi conquistati a partita.

“Domani sera affronteremo un team motivato dalla bella vittoria contro Geas e che potrà contare della Jeune, giocatrice con molti punti nelle mani e ottima tiratrice che si aggiunge a Baldelli, Ravelli, Narviciute e Rembiszewska” – ricorda Luca Andreoli- “Contro Empoli, che attua una certa alternanza difensiva, dovremo essere brave a imporre il nostro ritmo di gioco cercando di farcelo interrompere dalla loro abilità difensiva. Dal canto nostro, la parola d’ordine sarà continuità, accendendo sin dalla palla a due il tasto dell’attenzione senza ripetere gli errori commessi nei precedenti match. Sarà un derby difficile contro una squadra che vorrà agganciarci in classifica.”

Gesam Gas e Luce Lucca-Use Scotti Rosa Empoli sarà diretta dalla terna composta da Stefano Ursi, Irene Frosolini e Edoardo Ugolini.