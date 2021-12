Basket Le Mura



Le Mura, rinviata la gara del 2 gennaio

giovedì, 30 dicembre 2021, 11:40

Facendo seguito alla richiesta di rinvio gara inoltrata dal team ospitante E-Work Faenza a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la partita del Basket Le Mura in programma domenica 2 gennaio 2022 al PalaBubani e valevole per il 13°turno di andata è rinviata a data da destinarsi.



Nei prossimi giorni verrà concordata una nuova data per il recupero, appena possibile, seconda disponibilità. Il Gesam Gas e Luce Lucca rivolge il proprio in bocca al lupo a Faenza e al proprio presidente Mario Fermi con l'augurio di pronta guarigione per tutti i componenti tesserati.