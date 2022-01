Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca pronto alla sfida contro una rinnovata Broni

sabato, 22 gennaio 2022, 12:04

Primo impegno del 2022 al PalaTaglaite per il Gesam Gas e Luce Lucca atteso domenica, palla a due fissata per le 19, dal match contro una rinnovata Costruzioni Italia Broni che all’andata giocò un brutto scherzetto a Miccoli e compagne. In settimana le lombarde, ferme a quota sei in classifica ma con ben quattro match da recuperare, hanno infatti perfezionato gli ingaggi dell’ala americana Janae Smith dal Panathinaikos, prelevata per rimpiazzare la partente Krivacevic, e della guardia olandese Laura Westerik. Memori di quanto accaduto lo scorso 24 ottobre, con la squadra di coach Castelli che si impose per 56-48, le biancorosse son consapevoli delle difficoltà che andranno ad affrontare ma, al tempo stesso, vogliono conquistare la sesta vittoria consecutiva interna. Un compito non semplice al cospetto di un team affamato di punti preziosi in chiave salvezza.

Coach Luca Andreoli potrà disporre contare nuovamente su Caterina Gilli e Sara Valentino. Francesca Parmesani da una parte e Serena Bona dall’altra sono le ex del confronto del PalaTagliate. Statistiche alla mano, Broni viaggia ad una media di 63,5 punti, tirando con il 43 % da due e con il 28% dall’arco, conquistando 32,1 rimbalzi a match. Le lombarde possono contare su quattro straniere; molto probabilmente a non essere della contesa sarà la guardia croata Mia Misic, classe 1993 alla sua sesta stagione nei campionati italiani. Sotto le plance partiranno nello starting five due clienti pericolose come Nina Dedic (13,9 punti e 7 rimbalzi di media) e l’ultima arrivata Janae Smith, autentica giramondo che aveva iniziato la stagione 2021-2022 nel campionato egiziano per poi rientrare al Panathinaikos. I cambi rispondono ai nomi di Serena Bona e Cecilia Albano, cestiste che garantiscono esperienza e tante buone giocate alla causa biancoverde. Westerik, da anni in pianta stabile nella nazionale orange, sarà la nuova bocca di fuoco a disposizione di Castelli. La guardia olandese aveva iniziato la stagione in Portogallo con l’Uniao Sportiva, club con cui stava viaggiando ad una media di quasi 14 punti media in campionato e 9,5 in Eurocup. Quintetto che dovrebbe essere completato dalla tiratrice Virginia Galbiati, 13 punti nel match di andata, e dal capitano Elena Bestagno.

“Domani giocheremo contro una squadra profondamente rinnovata rispetto all’ultima partita disputata contro Costa Masnaga lo scorso 2 gennaio.”-ha dichiarato Luca Andreoli- “Durante la settimana abbiamo lavorato per far sì che le ragazze possano sciorinare 40’ di grossa intensità, studiando le dinamiche che potrebbero crearsi nel nuovo assetto di Broni. Sarà un match dove l’attenzione sarà molta con due cestiste, Smith e Westerik, che avranno molti possessi nelle loro mani. All’andata disputammo la peggior partita del nostro campionato; le biancoverdi ci misero in difficoltà sul piano del ritmo, sfidandoci al tiro dove pescammo una serata storta. Rispetto a quella serata di fine ottobre noi siamo una squadra diversa, così come Broni ha cambiato diverse pedine. I prossimi tre impegni prima della sosta per le nazionali saranno altrettante tappe importanti nel nostro cammino.”

Gesam Gas e Luce Lucca-Costruzioni Italia Broni sarà diretta da Stefano Ursi, Nicola Beneduce e Vincenzo Di Martino.