Basket Le Mura



Il 2022 del Gesam Gas e Lucca inizia dalla sfida alle campionesse d’Italia di Venezia

sabato, 8 gennaio 2022, 12:47

A 18 giorni di distanza dall’ultima partita, la romanzesca vittoria contro la Passalacqua Ragusa e dopo i rinvii dei match contro Faenza e Schio, il Basket Le Mura Lucca torna finalmente in campo. Domenica 9 gennaio, palla a due fissata alle 18, capitan Maria Miccoli e compagne saranno di scena al “Taliercio” di Venezia per la sfida alle campionesse d’Italia dell’Umana Reyer, attuale seconda forza della classe e con tre partite da recuperare. In uno dei due match ancora calendarizzati di questa quindicesima giornata dalla Techfind Serie A1, gli altri cinque sono stati rinviati causa covid-19, il banco di prova per le biancorosse sarà uno dei più ardui ma il team di Andreoli arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di essere a metà di un percorso di crescita fino a qui ricco di soddisfazioni. Separate di due punti in classifica a favore di Venezia, tornata sul parquet lo scorso 2 gennaio nel 66-58 rifilato a Moncalieri, nella partita andata al PalaTagliate Lucca e le orogranate diedero vita a 45’(si arrivò al supplementare) conclusasi con l’87-93 in favore delle campionesse d’Italia. In quell’occasione le locali erano prive di Sydney Wiese mentre la Reyer, allora allenata da Romano poi sostituito da Andrea Mazzon, dovette rinunciare a Ndour Gueye Astou e Francesca Pan.

Impegnata anche nella massima competizione continentale che risponde al nome di Eurolega, Venezia sta viaggiando ad un media di 72,6 punti, tirando con il 49% da due e con il 25% dall’arco. I 39,7 rimbalzi catturati a partita fanno delle lagunari la leader del torneo in questa speciale graduatoria. Alla prima esperienza nel settore femminile Mazzon, secondo allenatore italiano dopo una leggenda come Ettore Messina per numero di finali europee, può disporre di un roster ricco di talento e forza fisica, potendo permettersi di scegliere tra quattro cestiste straniere.

Giulia Natali e Carlotta Gianolla da una parte, Sara Madera e Giovanna Elena Smorto dall’altra sono le quattro ex del confronto. Basta dare un’occhiata al reparto lunghe di Venezia per saggiarne il grosso potenziale: Martina Bestagno (10,5 punti e 5,5 rimbalzi), la statunitense Kayla Thornton (11,2 punti e 6 rimbalzi), Gintare Petronyte (12 punti e 8 rimbalzi), Elisa Penna, Ndour Gueye Astou (quasi 16 punti e 11 rimbalzi di media) e Sara Madera sono nomi di primo livello. Non da meno, comunque, il comparto delle esterne, leggermente ritoccato rispetto alla passata stagione con la novità rappresentata dall’ex Smorto. Per il resto spazio a Yvonne Anderson (16,4 punti, 4,1 rimbalzi e 4,8 assist a partita), la rientrante Francesca Pan, Beatrice Attura e la playmaker titolare Debora Carangelo.

“Domenica torneremo finalmente sul parquet di fronte ad un avversario del rango delle campionesse d’Italia.” –è il primo pensiero di coach Luca Andreoli- “All’andata le lagunari ci sconfissero al termine di un match di altissimo livello; rispetto ad allora, però, la squadra di Mazzon potrà disporre di Pan e di una lunga di calibro internazionale come Ndour Gueye Astou. Dovremo cercare di controllare la loro fisicità, sfruttare le nostre caratteristiche e non giocare ad un ritmo più congeniale a Venezia. Un altro punto di forza della Reyer è rappresentato dal loro gioco in post basso, con annesso pick and roll con Petronyte, così come arginare la forza a rimbalzo di capitan Bestagno. Per non parlare, poi, della classe delle esterne Carangelo e Anderson, letale a Lucca. Andremo al Taliercio con l’obiettivo di giocare alla pari contro una delle formazioni più forti di questa Serie A1.”

Umana Reyer Venezia-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta dagli arbitri Daniele Alfio Foti, Maria Giulia Forni e Laura Pallaoro.