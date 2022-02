Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca, scocca l’ora del derby di Empoli

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:56

Febbre del sabato sera al PalaSammontana di Empoli per la sfida del Granducato di Toscana, palla a due fissata per le 20:30, tra l’Use Rosa Scotti e il Gesam Gas e Luce Lucca, ultimo appuntamento prima delle sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Un match che presenta molte insidie per capitan Miccoli e compagne, reduci da tre vittori consecutivi ma consapevoli di quanto l’attuale classifica delle locali non rispecchia la cifra tecnica del team allenato da Alessio Cioni. Su un parquet ostico, nella passata stagione ad imporsi infatti fu proprio Empoli, le biancorosse sono chiamate a dare vita ad una grande prestazione. Domenica scorsa a Sesto San Giovanni, con diverse defezioni legate a positività al covid, l’Use ha sfoggiato un’ottima perfomance facendo, almeno per tre quarti, partita pari con le milanesi.

Venendo ai numeri, detto che Empoli ha quattro partite in meno, il team di Cioni viaggia con una media di 59 punti, tirando con il 42% da due e con il 26% da tre mentre sono 33 i rimbalzi catturati a partita. Sotto le plance agiranno la statunitense Zada Williams (10,1 punti e 9 rimbalzi) e la polacca Amalia Rembiszewska (9,1 punti e 6,2 rimbalzi). I primi cambi nel comparto delle lunghe rispondono ai nomi di Laura Manetti, prodotto del vivaio empolese, e del capitano Gabriele Narviciute, giunta alla sesta stagione con questa maglia. La principale bocca di fuoco è Mia Jeune, che debuttò proprio lo scorso 6 novembre nel match di andata al PalaTagliate, capace di inanellare una media 16,4 (con il 36% da tre) e 6 rimbalzi. Lo starting five viene completato dall’ex di turno Ashley Ravelli e Sara Bocchetti, altra cestista che la difesa di Lucca dovrà tenere in grande considerazione. L’esperta Valentina Baldelli, Katrin Stoichkova e la classe 2003 Irene Ruffini sono le armi che Cioni utilizzerà in corso d’opera.

“Quella di domani sarà una partita importante per la nostra classifica su un campo difficile come quella di Empoli.”-ha messo in chiaro Luca Andreoli- “Le padrone di casa saranno determinate per ottenere punti in modo da prepararsi al meglio alla serie di scontri diretti che le attenderà tra fine febbraio e inizio marzo. Abbiamo vissuto una settimana discreta senza grandi problematiche. Per noi sarà fondamentale mantenere una certa regolarità sul piano offensivo mentre dovremo avere le idee ben chiare in difesa. Sicuramente presteremo molta attenzione sulle loro tiratrici (Jeune, Ravelli e Baldelli) e su Zada Williams che ha trovato grande continuità nel corso della stagione.” Use Rosa Scotti Empoli-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Gianluca Galardi, Maria Cristina Culmone e Chiara Corrias.