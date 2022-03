Basket Le Mura



Gesam Gas e Luce Lucca, al PalaTagliate arriva il Fila S.Martino degli ex

venerdì, 18 marzo 2022, 15:44

Ultimo impegno per il Basket Le Mura Lucca prima di tuffarsi nella Final Eight di Coppa Italia, in programma a San Martino di Lupari da giovedì 24 a domenica 27 marzo. Domenica, palla a due fissata alle 18, le biancorosse riceveranno sul parquet amico proprio la Lupebasket, sesta forza della classe a quota 22 punti in coabitazione con la Molisana Magnolia Campobasso e protagonista di una bella stagione dopo la rifondazione estiva. Avanti in graduatoria di 10 lunghezze, con una partita da recuperare a testa, per capitan Maria Miccoli e compagne si preannuncia un confronto difficile in virtù dell’impianto di gioco costruito da Lorenzo Serventi.

Statistiche alla mano, le giallonere viaggiano ad una media di 69,5 punti, tirando con il 42% da due e con il 31% dall’arco. Sono 34,9 i rimbalzi catturati a partita dalle ragazze di coach Lorenzo Serventi, ex di turno assieme a Silvia Pastrello e Francesca Russo. La guardia romana non sarà della partita visto che nello scorso ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Sotto le plance agiranno il capitano Marcella Filippi, una delle principali specialiste nel tiro da 3, e la statunitense Shae Kelley, terza miglior realizzatrice di tutta la Serie A1 con oltre 19 punti di media abbinati ad 11 rimbalzi a serata. Il primo cambio dalla panchina risponde al nome della lettone Karline Pilabere, con le giovani Arado e Varaldi sempre pronte in caso di bisogno. Nei meccanismi tattici delle patavine, a giocare un ruolo fondamentale è Silvia Pastrello, solida cestista capace di viaggiare a quasi 10 punti di media e con 5 rimbalzi conquistati a serata. Completano il quintetto due giocatrici in grado di fare la differenza in fase offensiva come Chelsea Mitchell (10,7 punti di media) e la playmaker Ilaria Milazzo (12,2 punti e un considerevole 40% da 3). Anche nel reparto delle esterne, prive da inizio anno anche di Giulia Ianezic, punta sul talento delle giovani Alice Peserico e Irene Guarise, quest’ultima reduce dal suo high score, 11 punti, fatto registrare tre giorni fa in quel di Sassari.

“Contro San Martino di Lupari sarà l’ennesima partita tosta di questa fase del torneo”-ha dichiarato coach Luca Andreoli- “Le giallonere hanno dovuto fare i conti diversi infortuni pesanti, non ultimo quello di Francesca Russo. Si tratta di una squadra che mette molta energia nei 40’ di gioco; le loro principali bocche di fuoco sono Mitchell, Kelley e Milazzo. Dal canto nostro, abbiamo trascorso una settimana serena senza grossi intoppi, preparando il match con particolare attenzione. La nostra testa è concentrata unicamente su domenica: ci sarà tempo per pensare alla Coppa Italia di settimana prossima”

Gesam Gas e Luce Lucca-Fila San Martino di Lupari sarà diretta da Daniele Valleriani, Daniele Calella e Mura Emmylou