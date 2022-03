Gesam Gas e Luce Lucca, tempo di semifinale di Techfind Coppa Italia contro il Famila Schio

Altri articoli in Basket Le Mura

giovedì, 24 marzo 2022, 21:48

Al termine di un match combattuto ed interpretato con grande intelligenza, capitan Maria Miccoli e compagne hanno superato per 71-67 la Passalacqua Ragusa, quarta testa di serie della competizione, vidimando il pass per la semifinale di Coppa Italia

domenica, 20 marzo 2022, 20:41

Terza successo consecutivo per il Basket Le Mura, vittorioso per 69-61 su un Fila S.Martino di Lupari che ha venduto cara la pelle. Miglior viatico per presentarsi alle Final Eight di Coppa Italia, con prima sfida giovedì 24 marzo alle 18 contro Passalacqua Ragusa

venerdì, 18 marzo 2022, 15:44

Ultimo impegno per il Basket Le Mura Lucca prima di tuffarsi nella Final Eight di Coppa Italia, in programma a San Martino di Lupari da giovedì 24 a domenica 27 marzo. Domenica, palla a due fissata alle 18, le biancorosse riceveranno sul parquet amico proprio la Lupebasket, sesta forza della...

sabato, 12 marzo 2022, 23:27

Arriva al termine di un’altra grande prestazione corale la sedicesima vittoria stagionale di un superbo Gesam Gas e Luce Lucca. La squadra di Andreoli si impone per 78-96 in casa della Dinamo Sassari, in una gara dominata per tre quarti