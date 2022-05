Basket Le Mura



Basket Le Mura, ecco un tris di conferme

lunedì, 23 maggio 2022, 15:08

In vista della Serie A1 versione 2022-2023, che sarà il tredicesimo consecutivo nel gotha della pallacanestro femminile italiana, è tempo di prime riconferme in casa Basket Le Mura Lucca. Il club biancorosso è lieto di comunicare, proseguendo sulle linee guida di un progetto tecnico nata nella scorsa estate, che l’ala Caterina Gilli, la guardia Giulia Natali e la playmaker Sofia Frustaci difenderanno i colori di Lucca.

Un tris di conferme, alle quali ne seguiranno altre nei prossimi giorni, eloquente per altrettanti cestite sì giovani ma in grado di poter recitare un ruolo importante nel massimo campionato tricolore. "A Giulia, Caterina e Sofia – si legge in una nota della società biancorossa – un ringraziamento per avere nuovamente scelto il Basket Le Mura e il più caloroso in bocca al lupo per un’altra stagione ricca di soddisfazioni.