Basket Le Mura



Basket Le Mura incerottato in trasferta a Ragusa

venerdì, 1 aprile 2022, 21:28

Penultimo turno di regular season per il Basket Le Mura Lucca, di scena con otto giocatrici domani sera, palla a due alle 20.30, in quel di Ragusa contro la Passalacqua per una sfida importante in ottica piazzamento per la griglia playoff. Sono quattro i punti di vantaggio del team di coach

Andreoli, con le iblee che hanno una partita in meno, il recupero contro la Reyer Venezia. Da capire se poi questo match verrà effettivamente disputato poiché le lagunari, la formazione che ha giocato di meno in questa Techfind Serie A1, solo 18 sulle 14 in programma, hanno vidimato il pass per le “Final Four” di Eurocup.

Rispetto a mercoledì sera, Lucca ha recuperato Miccoli, Parmesani e Frustaci, con l’impiego di queste ultime due che sarà fortemente limitato. Non hanno preso parte alla trasferta siciliana, invece, Carlotta Gianolla e Blake Dietrick. Molto probabilmente saranno 40’ differenti da quelli ammirati soltanto otto giorni a San Martino di Lupari durante la Coppa Italia. Ragusa-Lucca, inoltre, sarà un confronto che si ripeterà di nuovo tra un paio di settimane nel primo turno dei playoff scudetto.

“Per domani abbiamo recuperato sì Miccoli, Parmesani e Frustaci, ma sia Francesca che Sofia avranno nelle gambe si e no cinque minuti- ha affermato Luca Andreoli- Tra stasera e domattina ci alleneremo alla ricerca di una migliore condizione, con la speranza di trovare un minimo di

brillantezza fisica per mercoledì prossimo. Son problematiche con le quali hanno dovuto fare i conti tutte le squadre durante questa stagione”.

Passalacqua Ragusa-Gesam Gas e Luce Lucca sarà diretta da Nicholas Pellicani, Nicolò Bertuccioli e Chiara Corrias.