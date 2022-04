Basket Le Mura



Il Gesam Gas e Luce Lucca chiude la regular season contro l’E-Work Faenza

martedì, 5 aprile 2022, 14:54

Ultimo impegno di campionato per il Basket Le Mura Lucca atteso domani sera, palla a due alle 20.30, al confronto con l’E-Work Faenza, undicesima forza della classe e reduce dalla pesante vittoria ai danni del Fila San Martino di Lupari. I due punti messi in palio dalla sfida del PalaTagliate rivestono una certa importanza: con un successo le biancorosse chiuderebbero la regular season al quarto posto, un piazzamento che in pochi tra gli addetti ai lavori avrebbero pronosticato ad inizio stagione. Di contro le romagnole, costrette a disputare i playout, con un blitz esterno potrebbero salire a quel decimo posto che vorrebbe dire vedersela nello spareggio retrocessione con la penultima in graduatoria.

Memori della partita dell’andata, vinta da Lucca nel finale per 89-84, capitan Miccoli e compagne sono ben consapevoli delle difficoltà che potrebbero incontrare. Alle qualità tecniche delle bianconere, trasformate dall’arrivo in panchina di Simona Ballardini, va aggiunta anche l’assenza di Blake Dietrick. Sarà del match, invece, Carlotta Gianolla, out sia contro Schio che in quel di Ragusa.

Statistiche alla mano, l’E-Work Faenza viaggia ad una media di 62,6 punti, tirando da due con il 43% e con il 25% dall’arco. Sono 35 i rimbalzi catturati a partita dalle cestiste di coach Simona Ballardini.

“Domani affronteremo una formazione di buon livello, come testimoniato dal match di andata e dall’ultimo successo ottenuto su San Martino di Lupari-dichiara coach Luca Andreoli-Dobbiamo ritrovare il ritmo dopo le defezioni delle precedenti due partite, in modo da arrivare nelle migliori condizioni possibili ai quarti di finale dei playoff. Anche domani non potremo contare su Blake Dietrick. Faenza ha tanta energia, con straniere di alto livello quali Jori Davis e Pallas, una delle migliori rimbalziste della Serie A1. L’obiettivo primario sarà quello di trovare una condizione fisica che ci permetterà di competere per 80’ con Ragusa in post season”