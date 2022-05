Le Mura Lucca, rinnova anche capitan Miccoli

Altri articoli in Basket Le Mura

mercoledì, 25 maggio 2022, 15:26

Continua a prendere forma il roster del Basket Le Mura Lucca versione 2022-2023: dopo le conferme di Giulia Natali, Caterina Gilli e Sofia Frustaci, il club del presidente Rodolfo Cavallo è lieto di annunciare che Francesca Parmesani vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione

lunedì, 23 maggio 2022, 15:08

Il club biancorosso annuncia, proseguendo sulle linee guida di un progetto tecnico nata nella scorsa estate, che l’ala Caterina Gilli, la guardia Giulia Natali e la playmaker Sofia Frustaci difenderanno i colori di Lucca

domenica, 1 maggio 2022, 16:08

Anche nella prossima stagione e per il sesto anno consecutivo, le ragazze de Le Mura Spring giocheranno nel campionato di Serie B grazie alla salvezza conquistata in gara-2 contro Gea Grosseto battuta per 75 a 52

venerdì, 15 aprile 2022, 23:27

Un Gesam Gas e Luce Lucca da libro “Cuore” si aggiudica il retour match dei quarti di finale per 60-53, non riuscendo a rimontare il -12 subito in terra siciliana. Ad accedere alla semifinale scudetto è la Passalacqua Ragusa ma le biancorosse sono uscite tra gli scroscianti applausi del pubblico...