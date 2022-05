Basket Le Mura



Le Mura Spring raggiungono la salvezza

domenica, 1 maggio 2022, 16:08

GEA GROSSETO - LE MURA SPRING LUCCA 52-75



GROSSETO: Nermettini* 7, Di Stano, Cipolletta, Vallini* 9, Moscatelli 4, Bellocchio 2, Simonelli 5, Nunziantini* 4, De Michele* 8, Perillo 10, Lambardi, Faragli* 3. All.: Faragli



LUCCA: Barberio 7, Cerri Ca. 8, Rugani 2, Pellegrini* 14, Morettini* 5, Masini* 9, Leovino 6, Michelotti* 7, Begliuomini, Cerri E. 3, Brugnoni 10, Cerri Co.* 4. All.: Nicolosi



NOTE: parziali10-25; 26-40; 31-57.



Anche nella prossima stagione e per il sesto anno consecutivo, le ragazze de Le Mura Spring giocheranno nel campionato di Serie B grazie alla salvezza conquistata in gara-2 contro Gea Grosseto. Le biancorosse partono subito forte, riuscendo a colpire con continuità sia in contropiede che contro la zona schierata dalle padrone di casa. Al suono della prima sirena il distacco è importante: 10-25 per Michelotti e Co. Nel secondo periodo le lucchesi calano in fase offensiva, permettendo a Grosseto di rosicchiare un punto. Al rientro dall'intervallo lungo, le biancorosse sono decise a chiudere la contesa, e con un break pesante, scappano sul +26 (31-57). Nell'ultima frazione le ospiti sono brave a gestire la partita, senza rischiare nulla, ottenendo così la vittoria che significa la salvezza.



"Sono orgoglioso delle mie ragazze - commenta coach Nicolosi - non è semplice raggiungere una salvezza con un gruppo così giovane, ancora di più in un anno come questo segnato dal covid, dove la maggior parte del gruppo si è trovato per la prima volta a giocare da protagonista; ringrazio tutte le ragazze, perché non hanno mai mollato, i miei assistenti Luca e Francesco, la preparatrice Lisa e gli accompagnatori Roberto e Francesco, la dirigenza, tutte persone preziose e indispensabili per raggiungere l'obiettivo che volevamo fortemente".